Previo a su regreso a Alianza Lima, fueron cuatro temporadas las que Gabriel Costa registró con Colo Colo de Chile, alcanzando cuatro títulos (dos copa de Chile, una Supercopa y una liga local). Si bien su presente en tienda blanquiazul no puede ser mejor -ya ganó el Torneo Apertura, sigue luchando por la clasificación a la siguiente etapa de la Copa Libertadores y podría ser tricampeón a final de temporada-, el ‘Gabi’ no descartó volver a defender los colores albos en un futuro no muy lejano, debido al cariño que le cogió a la institución del país sureño.

“Se extraña. Colo Colo es un gran club, la gente te lo hace sentir y eso no se olvida. Fueron cuatro años muy lindos, con altibajos, siempre tratando de entregar lo mejor. Si me llama, de aquí a dos años, vuelvo, pero veremos, porque tengo contrato con Alianza Lima”, sostuvo el volante íntimo en diálogo con ADN de Chile.

Gabriel Costa es consciente de que hubo diversos factores que ocasionaron su salida de Colo Colo, los cuales desgastaron su relación con el equipo, permitiendo que acepte rápidamente la opción de llegar a Alianza Lima. Por ahora alcanzó continuidad en la pizarra de Guillermo Salas: tiene once partidos en la Liga 1 y 103 minutos en la Copa Libertadores.

“Me fui tranquilo porque sé que di todo. (La salida) Pasó por el trato, no de la gente, sino de los que dirigen. El futbolista necesita un extra para seguir demostrando algo más, sentirse querido e importante. Sentía que si tenía ese apoyo, podía seguir. Necesitaba el cariño para sentirme más respaldado a la hora de pensar en la continuidad”, agregó.

La agenda de Alianza Lima

El plantel de Guillermo Salas tiene una agenda apretada para esta semana, ya que este viernes 2 de junio tiene previsto su siguiente partido por la fecha 18 del Torneo Apertura. El rival será ADT en Tarma, motivo por lo que el equipo tendrá que alistar la estrategia para un compromiso en altura.

Luego de este encuentro por el torneo local, la atención de Alianza Lima estará fija en Atlético Mineiro (Brasil), rival con el que se medirán el próximo 6 de junio, por la quinta jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores. En dicho torneo internacional, por ahora se ubican en el último lugar del grupo G con cuatro unidades.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.