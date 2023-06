El último miércoles, San Jose Earthquakes venció 1-0 a Seattle Sounders por la MLS, siendo Miguel Trauco uno de los que pudo disputar los 90 minutos del encuentro que también tuvo presencia nacional en el rival, teniendo a Raúl Ruidíaz entre sus filas. Tras el encuentro, el lateral izquierdo de la Selección Peruana se refirió a la visita recibida de Juan Reynoso, dando detalles de lo que se habló en la reunión con el actual DT de ‘La Bicolor’.

“Lo que me pidió es que siga entrenando como lo vengo haciendo. Me dijo que mantenga el nivel y que trate de estar siempre de titular porque eso me acerca a la Selección Peruana”, sostuvo el lateral derecho del combinado nacional en diálogo con Pulso Sports.

Por otro lado, Miguel Trauco analizó su presente y futuro, dejando abierta la opción de regresar a Universitario de Deportes, aunque no pudo confirmar si su retorno al club merengue, escuadra que le permitió llegar al extranjero, tomaría poco o mucho tiempo.

“Me gustaría volver en algún momento, pero no sé. Uno no tiene una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar más adelante, pero sí me gustaría que se dé en algún momento”, agregó el futbolista de San Jose Eathquakes de la MLS de Estados Unidos.

El itinerario de la Selección Peruana

En medio de la recargada agenda de la Selección Peruana, se confirmó un ligero cambio en la programación que se dio con relación al segundo encuentro amistoso que el equipo de todos tendrá en tierras niponas; es decir, para el duelo contra Japón.

Según dio a conocer RPP, el partido de la Selección Peruana con Japón, el mismo que estaba pactado para el martes 20 de junio a las 6 de la mañana (hora peruana), se disputará desde las 4:55 a.m. Con ello, se cerrará la presentación del combinado blanquirrojo en el continente asiático, donde también medirá fuerzas con Corea del Sur, el viernes 16 del mismo mes (a las 6:00 a.m.).





