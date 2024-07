Hasta hace un par de años, Gabriel Costa era uno de los futbolistas peruanos con mejor presente en el extranjero. Su gran 2018 en Sporting Cristal hizo que Colo Colo se fijara en él y al año siguiente se fue a Chile, donde poco a poco se fue ganando un lugar en el equipo. Tras cuatro temporadas en el ‘Cacique’, el jugador nacido en Uruguay aceptó una oferta de Alianza Lima -pese al interés de los chilenos de seguir contanto con él en su equipo- y firmó por los blanquiazules; sin embargo, su regreso a Matute no ha resultado como se esperaba: su rendimiento en un año y medio ha sido discreto y aún es una interrogante si seguirá hasta diciembre en Matute (su contrato acaba en diciembre).

El popular ‘Gabi’ llegó al Perú hace ya 10 años por pedido de su compatriota Guillermo Sanguinetti, para jugar en Alianza Lima, donde el futbolista tuvo un dos buenas temporadas con los íntimos marcando 27 goles en 82 partidos. Luego de su breve paso por La Victoria, Gabriel Costa se convirtió en flamante refuerzo de Sporting Cristal para el 2016, donde tuvo un camino ascendente -marcado por algunas complicaciones y graves lesiones- hasta llegar a ser la figura descollante del equipo rimense que se coronó campeón nacional en el 2018. Desde aquella temporada, su nombre sonó con fuerza en el exterior y recibió su primer llamado en la Selección Peruana.

Sporting Cristal y su mejor momento

El arribo de Gabriel Costa al Rímac generó mucha expectativa por su buen rendimiento en Alianza Lima, pero en su primera temporada con los ‘celestes’ sufrió una rotura de ligamento cruzado en su rodilla en el mes de abril y se perdió gran parte de ese año en el que su equipo consiguió el título. El futbolista reapareció en septiembre, sobre la recta final del campeonato y en total llegó a disputar 23 partidos (entre torneo local y Copa Libertadores). Mientras que en el 2017, ya recuperado, no mostró una mejoría en su nivel, también producto de la irregularidad que tuvo el equipo y que acabó en el octavo lugar en el Descentralizado.

No fue hasta 2018, de la mano del técnico chileno Mario Salas, cuando Gabriel Costa alcanzó su mejor versión. Jugando en un 4-3-3 como extremo derecho -con libertad de moverse por todo el frente de ataque- el uruguayo nacionalizado peruano se convirtió en la gran figura del equipo rimense y formó una dupla letal con el delantero argentino Emanuel Herrera. En aquella temporada, tras anotar la suma de 26 goles y dar nada menos que 23 asistencias en 45 partidos, fue elegido como el mejor jugador del Descentralizado y ganó su segundo título nacional con los ‘cerveceros’.

Llegada a Colo Colo y la Selección Peruana

La gran temporada de Sporting Cristal despertó el interés de Colo Colo para llevarse no solo al entrenador Mario Salas, sino también a Gabriel Costa a su equipo, en medio de una negociación que incluyó que ‘Canchita’ Gonzales -que pertenecía al ‘Cacique’ en ese entonces- fichara por el cuadro rimense. Ese 2019 fue importante también para el futbolista, ya que habiendo cumplido los cinco años viviendo en el país que estipula el reglamento FIFA para que sea elegible por la Selección Peruana: recibió su primer llamado a la ‘Bicolor’ para los amistosos frente a Ecuador y Brasil en Estados Unidos, teniendo minutos en ambos duelos con un rendimiento que dejó buenas sensaciones.

Entre 2019 y 2022, Gabriel Costa sumó 34 goles y 21 asistencias en 121 partidos con Colo Colo, siendo un jugador importante en el cuadro chileno, y también en la Selección Peruana era un habitual convocado de Ricardo Gareca durante el proceso al Mundial de Qatar. A finales de su última temporada con los ‘Albos’, llegó una inmejorable oferta de Alianza Lima, que buscaba un jugador como él para darle un salto de calidad a su plantel y, finalmente, aceptó volver a Perú para ponerse la camiseta blanquiazul en una segunda etapa.

Regreso a Alianza Lima y críticas por rendimiento

Gabriel Costa fue presentado en diciembre de 2022 en Alianza Lima y su inicio de la temporada 2023 fue buena, marcando tres goles (uno de ellos en el clásico frente a Universitario en el Monumental) y una asistencia en seis partidos; sin embargo, su aporte en el equipo fue decayendo poco a poco y perdió su puesto en el once titular. A partir de ese momento, salvo algunos chispazos de ilusión para volver a ver su mejor versión, el ‘Gabi’ no volvió a ser el jugador determinante que le conocíamos y este 2024, con Alejandro Restrepo como técnico, nunca pudo acomodarse en el sistema 3-5-2 que implementó el colombiano, recibiendo muchas críticas por parte de un gran sector de la hinchada blanquiazul por su rendimiento.

Ante las pocas oportunidades que iba a tener en este segundo semestre del año, Gabriel Costa empezó las conversaciones con la directiva para ponerle fin a su contrato y buscar nuevas opciones para su futuro. “Mi contrato vence en diciembre, pero el cuerpo técnico no me va a tener en cuenta. Estoy viendo ofertas, pero nada concreto. Quiero salir para sumar minutos”, dijo en el programa ‘Hora 25′ de ‘Radio Oriental 770′.

Además, el técnico colombiano Alejandro Restrepo también comentó sobre el tema del futbolista. “Creo que el tema de Gabriel ya es conocido, no es de ahora. Se conoció bien que está en conversaciones con el club para tratar lo de su salida, pero no es un tema que me compete a mí. Es un tema entre él y la dirección deportiva y de darse alguna situación, se va a comunicar en su momento”, señaló.

Su posible llegada a Universitario

Gabriel Costa se unió a los entrenamientos de Alianza Lima mientras se resuelve su presente en Matute y en los últimos días se conoció la posibilidad de reforzar a Universitario de Deportes. El uruguayo nacionalizado peruano no ocuparía cupo de extranjero y sería el futbolista que vienen buscando los cremas para enfrentar el Torneo Clausura. “Hay una posibilidad que la está manejando el área deportiva. No está cerrado, pero dependo mucho lo que me diga Fabián (Bustos) y Manuel (Barreto). Me siento con ellos, hacemos análisis, revisamos. En algunos casos hacemos votación. En ofensiva. No sé exactamente, si es delantero o extremo, pero es ofensivo”, indicó Jean Ferrari, el administrador del club de Ate, en diálogo con ‘Trinchera Crema Podcast’. Veremos qué le depara el futuro y si llega a recalar en un equipo que le ayude a alzar su nivel.





