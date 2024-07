Nuestro camino en la Copa América 2024 fue corto y decepcionante, últimos del Grupo A, sin victorias (solo un empate) y sin marcar gol alguno. La Selección Peruana hizo rápido sus maletas de vuelta y el panorama de lo que se viene, de cara al reinicio de las Eliminatorias en septiembre, no luce nada alentador. Con un equipo lejos de su mejor nivel, sin una idea clara de juego y de mucha edad, fuimos el de mayor promedio en el torneo con 29 años, vivimos una realidad muy distinta a la de Venezuela, Colombia, Ecuador y Uruguay, cuatro escuadras que están dando la hora en Estados Unidos.

Cuatros selecciones que vienen atravesando un exitoso recambio generacional y una convergencia entre los nuevos valores y los consagrados, situación opuesta a la de nosotros que llegamos con Paolo Guerrero de 40 años y con la poca participación de los nuevos rostros (como Piero Quispe y Joao Grimaldo). A raíz de ello, Depor conversó con un periodista de cada país mencionado para conocer en qué se basa este presente, el éxito que vienen atravesando y el trabajo que han venido realizando en divisiones menores, aspectos en los que hoy en día se ven sus frutos en la Copa América y Eliminatorias.

Uruguay

La ‘Celeste’ vive un buen momento bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, clasificada a cuartos de final de la Copa América y con un equipo 100 % del ‘Loco’. Al técnico argentino no le tembló la mano a la hora de no convocar a Edinson Cavani y poner en la banca a Luis Suárez; apostó por los nuevos rostros y con Federico Valverde como el capitán de esta nueva generación. Una selección charrúa cuyo promedio de edad en la Copa América es de 26 años. Sobre esta realidad, el periodista Javier Da Cunha dio sus alcances al respecto.

“El gran nombre de todo esto es Marcelo Bielsa; ha hecho un equipo competitivo con jugadores jóvenes y experimentados, a su vez apostando mucho por la juventud dejando a históricos en la banca de suplentes, caso Suárez, Josema Giménez, De Arrascaeta, entre otros. Solo un técnico como Bielsa fue capaz de lograr todo esto y poder dejar a esos históricos fuera del equipo. Además, mantiene esa conexión entre jóvenes y experimentados, porque sabe que en cualquier momento pueda entrar un Suárez y definir un partido. Son jugadores importantes, pero sin duda son los jóvenes los que están dando esa intensidad al equipo uruguayo y ser un equipo competitivo a lo largo de esta Copa América”, dijo el periodista de Radio Universal 970AM.

Da Cunha sostiene que los resultados que está teniendo Bielsa son en gran medida parte de un todo, un proceso largo de selecciones que arrancó con el maestro Washington Tabárez. “El recambio generacional ha sido exitoso, hoy está aprovechando Bielsa todo el trabajo que dejó el maestro Tabárez de 15 años. No solo trabajó con el primer equipo, también mejoró con las juveniles y comenzó a colocar a juveniles en el equipo principal. Hoy en día el que está aprovechando eso es Bielsa, pero hace unos años, las llegadas de Valverde, Betancourt, Araújo, grandes juveniles que fueron acoplándose y llegando de a pocos al seleccionado mayor, hoy son realidad”, agregó.

En esa misma línea, se extendió más en cómo el tema de las divisiones menores fueron la base para lo que hoy en día viven, que pese a ser un país pequeño en la región, siempre exporta y es protagonista en categorías juveniles. “Uruguay tiene un gran trabajo con los juveniles, Tabárez es el artífice de todo esto, después armaron una estructura juvenil, algo que no se tenía. Los últimos 15 años, han sido espectaculares, con los juveniles, siempre llegando a los mundiales sub 17, sub 20, disputando finales, ganándolas. Eso a base de un trabajo que se hizo en las formativas, donde hay selecciones sub 15, sub 17, sub 20 que trabajan todo el año, hay momentos donde practican tres días con la selección mayor y luego con sus clubes. Uruguay es una fábrica de futbolistas”, finalizó Javier Da Cunha.

Colombia

Luego de no ir Qatar 2022, en Colombia buscaron la fórmula que los devolvió a la máxima cita y encontraron en Néstor Lorenzo, exasistente de José Pekeman, el entrenador ideal para su juego, con conocimiento sobre los futbolistas. El DT argentino tenía la responsabilidad de devolverle la confianza a los ‘cafeteros’ y lo está consiguiendo, con 23 partidos invictos desde que asumió el mando y candidato a ganar la Copa América. De acuerdo a Felipe Espinal, el éxito está en la astucia del DT, de recuperar a James Rodríguez y hacer que el juego pase por él.

“La clave la está dando Lorenzo, cuando llegó lo primero que hizo fue reunirse con James [Rodríguez]. Le dijo que no quería verlo más en una liga como las del Medio Oriente que se fuera a otra liga más competitiva. Me parece que ahí está el punto clave, alrededor de James se ha hecho la selección. Si bien no tiene los mismos recorridos de antes es más colectivo, juega mucho por los costados, aprovechando el momento de Arias y Lucho Díaz. Desde atrás, Richard Ríos le ha dado sostén en la selección, un veterano como Lerma, un arquero seguro como Vargas. Muñoz por la punta derecha le da mucha salida y la combinación de centrales, con Lucumí y Cuesta, que son jóvenes, de la mano de Mina y Sánchez. Por ahí pasa el plus, hoy por hoy, el camino y el creérsela que a pesar de que el invicto pueda acabarse, hay que volver a levantarse”, comentó el periodista ‘cafetero’.

Para Felipe Espinal, este recambio le ha sentado bien a Colombia, no tanto por los jóvenes que pueda tener, sino por el grupo que se formado, entre mundialistas y los que llevan pocos partidos encima. “Este recambio le cae bien, esa mixtura entre los unos y los otros, le cae muy bien a la selección, hombres que ya tienen recorrido, que ya han tenido mundiales encima, como el caso de Vargas, Mina, Sánchez, James Rodríguez y los que vienen atrás con hambre, como Quintero, Borja, Borré, todo eso hace una mixtura entre juventud y experiencia que la selección necesita y los jóvenes están aportando demasiado y están en un momento tenaz”, añadió el periodista independiente.

Eso sí, Colombia no tiene como tal una base de jugadores jóvenes que hayan salido de las otras categorías y -a muy temprana edad- ya estén pisando la cancha. Su fortaleza está en la exportación que tienen y de seleccionar y convocar jugadores repartidos en otras ligas. “El tema de los que vienen atrás, se trabaja bien, hemos tenido algunos cambios, pero no es nuestro mayor soporte, no es nuestro fuerte, pero la verdad de la base se empieza a ver, han salido jugadores interesantes al exterior que hay que tener en cuenta en un futuro, pero no es que seamos tan fuertes en el tema de cantera”, apuntó Felipe Espinal.

Ecuador

La situación de Ecuador es mucho más alentadora en cuanto a jóvenes talentos que actualmente integran el seleccionado que dirige Félix Sánchez Bas. La ‘Tri’ es la cuarta selección más joven de la Copa América, con un promedio de 25.7, y casi todas sus figuras están en el extranjero y no pasan los 25 años. Un ‘boom’ que los norteños han sabido aprovechar en los últimos años en materia de exportación hacia el fútbol europeo. John Lester Idrovo dejó el siguiente análisis.

“El fútbol ecuatoriano de un tiempo a esta fecha viene formando parte de un proceso, de un recambio total que lo inició Independiente del Valle. Los primeros años al club no le importaba ganar nada, pero hacía trabajos en divisiones formativas. De hecho, hubo un reglamento iniciando esa época que señala que por norma debía jugar un juvenil en el primer equipo, ellos ponían a tres o cuatro. No les importaba el resultado, ni ganar títulos, le interesaba hacer escuela. Eso llegó tras la final de la Libertadores en 2016, contra Atlético Nacional, de ahí salió una generación importantísima que se fue al exterior. Ese trabajo se replicó en otros equipos como LDU, Emelec, Orense, que empezaron a trabajar sus divisiones menores”, dijo Idrovo, periodista de Radio Caravana.

IDV marcó el camino de lo que hoy el fútbol ecuatoriano y la selección como tal vive, una generación dorada llena de jóvenes figuras, como Kendry Páez, quien a sus 17 años ya es titular en la Copa América. “El trabajo de inferiores en el fútbol ecuatoriano, es destacable. El pionero hoy por hoy es Independiente del Valle, es un club diferente. Un club europeizado, sus instalaciones son de primer mundo. En su complejo alberga chicos entre los 10 y 19 años. Ellos viven en el complejo, estudian en el mismo complejo (primaria y secundaria), se alimentan bajo supervisión de nutricionistas, existen psicólogos clínicos, deportologos. LDU, Aucas, Barcelona SC y Emelec en menor capacidad. Hoy por hoy, en la nómina de Ecuador que compite en Copa América, Independiente aporta con 10 jugadores, que pasaron por la divisiones formativas del club”, sostuvo Andrés Morales, periodista también de Radio Caravana.

En esa misma línea, John Lester Idrovo se refirió al trabajo en menores que se hace en su país, donde la seriedad ha marcado una tendencia en las divisiones menores y el sueño de llegar a ser jugador profesional para cambiarle la vida a una familia. “Esto viene desde hace años. Hubo una norma para trabajar en sub 12, sub 13, sub 15, sub 17, sub 19, sub 20, sub 21, sub 23 y mayores. Hasta ahora, hay torneos en esos niveles, se juegan campeonatos paralelos, que tienen primero el interés de los padres de los chicos y segundo de los propios chicos, porque el fútbol te puede dar una mejor vida, porque estos campeonatos son de obligación, de ahi salió Kendry Páez. No puedes participar en Primera si no tienes todas estas subs, incluso ahora también exigen la división femenina”, contó el periodista.

Venezuela

La selección sensación de la Copa América atraviesa un momento de ensueño, lo vivía en el arranque de las Eliminatorias y ahora ha sabido plasmarlo en el torneo, clasificando por primera vez a cuartos de final con puntaje perfecto. De un tiempo a esta parte, la ‘Vinotinto’ empezó a destacar en sus divisiones juveniles y jugadores exportables, pero donde carecía era en la cohesión de un equipo como tal a nivel selección, ahora con Fernando Batista han encontrando el eje, combinando a jugadores consagrados como Tomás Rincón, Salomón Rondón, Jefferson Soteldo y nuevas caras como Kervin Andrade, de 19 años.

“Fernando Batista fue clave, porque dirigió dos años antes la sub 20 y sub 21, mientras Pékerman estaba en la absoluta. Fue ahí que conoció a mucho de los jugadores que hoy están en la Copa América, caso Kervin Andrade, Jon Aramburu, jugadores que ya tuvo en las inferiores y que a partir de ahí los ha potenciado a nivel selección. Sabe cómo explotar su potencial y el nivel que pueden aportar. Eso complementarlo con jugadores experimentados, ya consagrados, como Salomón Rondón, Yangel Herrera, Soteldo, Rafa Romo, se logró un equilibrio bastante bueno, entre jugadores que quizá no habían podido mostrar su mayor nivel en la selección, pero ya tenían varios años jugando y esta nueva camada que la está sabiendo incluir bien”, remarcó Javier Semeler de Televen.

Y aunque ya muchos hablan del cambio generacional, en medio de este buen presente de la ‘Vinotinto’, el comunicador de Televen aún no se aventura a decir que ya el recambio se efectuó, sino que recién está arrancado y la Copa América es un punto de partida. “No estamos viendo un cambio generacional ya mismo, pero sí se está dando paso a algunos jugadores jóvenes y que van a hacer parte importante tanto para el proceso eliminatoria del 2026 hasta más adelante. El último cambio generacional que se tuvo fue la de los subcampeones de la sub 20 en 2017, ahí estaba Fariñez, Herrera, Soteldo, Ferraresi, formaron parte de ese núcleo y se incluyeron en la selección, creo que ese fue el último recambio exitoso que vimos. Ahora, recién estamos volviendo a ver ese ‘boom’, pero todavía falta un poco más”, comentó.

Por otro lado, destacó el trabajo que viene haciendo la Federación de Fútbol de Venezuela, cuya atención se ha enfocado en las divisiones menores y el scouting para buscar jugadores con doble nacionalidad. “Se está trabajando bien en Venezuela, no tanto a nivel de clubes, sino a nivel selección, con módulos de trabajo sub 15 hasta sub 23. Tras la llegada de Batista a la mayor, se empezó a tomar con mayor relevancia las inferiores, se le está dando importancia para que tengan rodaje con amistosos y torneos afuera. También se está haciendo un trabajo de scouting, con casos como los de Yiandro Raap de Países Bajos, Nicola Profeta de Colombia. Hace poco se trajo a alessandro Milani y Lorenzo D’Agostini, ambos de Italia. Se está haciendo scouting internacional para que puedan incluirse a este ciclo y se terminen decantando por jugar por el país”, afirmó Javier Semeler.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR