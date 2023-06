Misterio resuelto. Gabriel Costa y Pablo Sabbag, atacantes de Alianza Lima, se recuperaron a tiempo de sus respectivas lesiones y entraron en los planes del técnico Guillermo Salas para el partido con Athletico Paranaense este martes 27 de junio por la última fecha del grupo G de la Copa Libertadores. No tuvieron la misma suerte Andrés Andrade y Gino Peruzzi, quienes también se vienen recuperando de lesiones de manera satisfactoria, no obstante, el cuerpo técnico consideró no exigirlos para que sigan con su mejoría y puedan llegar al cien por ciento a los siguientes partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

