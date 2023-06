El resultado no solo sirve para empezar con buen pie el Clausura, sino también para imponer condiciones jugando de local y alimentar esa ilusión por alcanzar el tricampeonato, uno de los principales objetivos para Alianza Lima. No obstante, también le da un respiro a ‘Chicho’ Salas, quien tuvo que mover sus variantes para suplir a quienes están lesionados o no pudieron iniciar las acciones, como Bryan Reyna, Christian Cueva y Carlos Zambrano, tras la gira asiática de la selección peruana.

Barcos eterno

El ‘Pirata’ volvió a demostrar que sigue vigente y que su presencia en la cancha le hace bien a Alianza Lima. Esta vez, apareció temprano, cuando era necesario para hacer las cosas más fáciles y guiar a sus compañeros rumbo a la victoria. Anotó de penal el primer gol del compromiso y, de paso, sumó 38 anotaciones, convirtiéndose en el máximo artillero extranjero de la historia blanquiazul.

Con ello, Barcos tiene todos los pergaminos para convertirse en ídolo aliancista. Además de tener un nuevo récord, fue parte clave del bicampeonato y viene siendo igual de trascendente camino al ‘tri’. Ya lleva nueve tantos en lo que va de la presente temporada y también lidera la tabla de goleadores del actual plantel de Salas. Sin duda, el argentino es el futbolista más querido por la hinchada íntima.

La autoridad de Concha

Todo futbolista debe aprovechar las oportunidades que recibe para jugar y Jairo Concha lo entendió perfectamente. El ‘10′ de Alianza Lima recibió la confianza de ‘Chicho’ Salas para ser titular y respondió de gran manera: fue el autor del segundo tanto sobre Atlético Grau e igual de trascendente en la creación de juego del equipo blanquiazul. Su presencia se notó en el campo y por sus pies pasaron las mejores situaciones de juego.

Concha sabe que la pelea por ser titular es fuerte en tienda íntima, pero también es consciente de sus habilidades y de lo que puede darle al equipo. Sin el ‘Rifle’ Andrade por lesión y ante la suplencia de Christian Cueva, el volante de 24 años le dio un mensaje claro a su entrenador: está para iniciar las acciones y no le pesa la camiseta.

La solvencia de Castillo

El nivel que viene mostrando Jesús Castillo en Alianza Lima ya no es casualidad, porque siempre responde de la misma manera. Pese a que no marcó esta vez, aparece en la posición correcta y en el momento más oportuno. Es un volante que pisa el área, tiene juego, se asocia con los creativos y le da una mano en la marca a Ballón, que se siente cómodo jugando a su lado.

Castillo demostró que está en buen nivel, tiene corte ofensivo y gol. Sorprendió a Raúl Fernández con un remate al palo en el segundo tiempo y fue una opción más de pase para Concha o Aldair. Terminó el partido como uno de los futbolistas con mejor rendimiento en el equipo de Salas y es fijo también para el duelo del martes contra Athletico Paranaense en Brasil.

Las ganas de Reyna

Ni bien bajó del avión tras jugar con la selección, Bryan Reyna se unió a la concentración de Alianza Lima para quedar a disposición de ‘Chicho’ Salas de cara a este compromiso. Si bien no inició de titular, fue un dolor de cabeza para los defensores de Atlético Grau por la banda izquierda. Entró a los 64′ por Aldair y siempre buscó llevar peligro con su velocidad, como acostumbra a hacerlo.

Reyna da la impresión de que siempre quiere jugar, a pesar del desgaste físico que eso significa. Su desborde, enganche y calidad técnica son importantes para las intenciones de buscar el arco contrario. Ingresó bien y seguramente será titular contra los brasileños por la Copa Libertadores.

El invicto de Salas

Parte del buen momento de Alianza Lima en la Liga 1 se debe a Salas. El técnico blanquiazul sabe responder cuando el equipo llega con bajas o está mermado físicamente. Se nota su mano y las decisiones que toma para alinear a su gente. Esta vez no fue la excepción, porque los blanquiazules tuvieron el protagonismo del juego pese a las ausencias de sus principales futbolistas.

Y eso no es todo. Salas también mantiene el invicto jugando de local en la Liga 1: ganó el 100% de sus partidos en casa este año. Eso es clave para un equipo con intenciones de lograr el tricampeonato, porque les permite incrementar sus opciones de campeonar. Alianza es fuerte de local, pero también debe mostrar esa entereza para pararse en cualquier plaza y sacar un buen resultado. Veremos si eso sucede en el Clausura.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR