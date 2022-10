En charla con DEPOR, la pareja del atacante de Alianza Lima, quien tiene un retoño peruano, detalló que el cordobés es romántico, bailarín, competitivo y estricto en su nutrición. Además, compartió el deseo familiar: la continuidad del atacante en el “equipo del pueblo”, del que son hinchas. Agradeció el cariño de la gente a su esposo y contó que en casa todos hablan en portugués.

¿Se conocieron cuando Hernán Barcos jugaba en Gremio y usted trabajaba en el mismo club de Porto Alegre?

Sí, pero cuando Hernán llegó a jugar por Gremio yo no lo conocía. No tenía ni idea de quién era. Yo trabajaba en el área de Marketing y Relaciones Públicas del club.

¿Es cierto que Hernán conoció primero a tu papá y él fue el intermediario?

Sí, él conoció primero a mi papá (Éverton Cunha) cuando trabajaba en una radio, es periodista, pero no deportivo. Hernán participó varias veces en su programa. Mi papá también es muy gremista, siempre paraba en el estadio. Son bien amigos. Después de un tiempo, alguien en el club le comentó que yo era su hija. Hoy, los dos hablan más que yo con mi papá (risas).

¿Y cómo te conquistó?

Le costó. Yo percibía que algo estaba raro porque ningún jugador iba a la oficina del Marketing. Él (Hernán) sí estaba siempre queriendo algo. Hernán es la mejor persona que conozco. Piensa siempre en todo, hace de todo para verme feliz.

¿Alguna anécdota?

En el 2015, estábamos en China, y era mi primer cumpleaños lejos de mi familia y amigos, así que me hizo una fiesta sorpresa llevando a mis mejores amigas. Siempre está al pendiente de nuestra familia. Es mi mejor amigo, mi mejor compañía, me apoya en todo, está listo para lo que sea.

¿Cómo es la vida de una esposa de un futbolista “trotamundos”?

Cuando éramos nosotros dos, sin nuestro hijos y perritos, era más fácil cambiar de país. Hoy nos cuesta un montón por la logística. Yo soy un poco ansiosa y nunca me gustó las mudanzas, pero es muy lindo tener la oportunidad de conocer nuevos lugares, otras culturas. La gente cree que nuestra vida es fácil, y que la plata es todo, pero no. Hernán salió de casa a los quince años, en las vacaciones es cuando puede estar con su familia, yo igual.

¿Hernán perfeccionó su portugués a su lado?

Cuando jugaba en Palmeiras, ahí aprendió portugués, solo. Él es caradura, intenta hablar y escribir como si supiera desde niño. Conmigo perfeccionó. Hoy escribe y habla como un brasileño. En casa hablamos en portugués.

¿Se planificó que su último hijo nazca en Lima?

Llegamos a Lima cuando yo estaba embarazada. Yo me sentí súper bien en la clínica, la doctora. Era como si estuviera en casa. No había motivos para que no nazca acá.

He visto a su mayor hijo con la camiseta de Gremio y Alianza. ¿Ustedes son hinchas del equipo donde juega Hernán?

Toda la familia es hincha de Gremio, pero hoy somos aliancistas de corazón, tenemos un cariño especial. También tengo muchos recuerdos de otros clubes donde estuvo Hernán, pero es la primera vez que nuestro hijo más grande entiende el fútbol. Si le preguntas te dirá que es de Alianza Lima. Tiene la camiseta de Gremio, pero hoy vestimos la de Alianza.

¿Cómo reaccionó cuando Hernán le comentó que tenía una propuesta futbolística de Alianza Lima?

Yo siempre sentí que debíamos venir, pese a que Hernán tenía otras opciones a parte de Alianza. A Hernán le gustan los desafíos, quería hacer historia y estábamos seguros de que lo iba a lograr.

El 2021 fue redondo con el campeonato nacional, ahora luchan por ganar el título del Clausura para jugar los playoffs con Melgar de Arequipa…

Sí, pasamos un 2021 perfecto. Ojalá que este año sea igual. Alianza es el equipo más grande del Perú, así que siempre tiene que pelear hasta el final por el título nacional.

¿Cuál es el gol de Hernán que más haya celebrado?

El gol con Alianza de la final contra Cristal. Después, jugando por Cruzeiro, en la semifinal de la Copa de Brasil. El gol pendiente de Hernán es en un torneo internacional con Alianza. Sus goles me dan felicidad, son los momentos de más euforia y alegría.

¿Qué siente al saber que su esposo es parte de la historia de goleadores extranjeros en Alianza Lima?

Orgullo. Hernán de alguna manera siempre hace diferencia en los clubes que juega. En Gremio es el mayor artillero extranjero de la historia del club, así que veremos como termina en Alianza Lima.

¿Cómo reacciona ante las críticas de los hinchas contrarios a Hernán?

Yo nunca contesto a nadie, rarísimas veces. Yo respeto a todos. No me gusta provocar, pero la última vez un hombre insultó por ver una foto de dos mujeres, siendo una futbolista profesional. No se debe faltar el respeto a nosotras. Referente a Hernán, él no necesita que nadie lo defienda. No se afecta con lo que la gente dice.

¿Cuál es su reacción cuando los hinchas corean el nombre de su pareja en Matute?

A mí me encanta el cariño que recibe. En el estadio, yo lo aplaudo, también grito su nombre como un hincha más. En Perú, la verdad, que la gente es muy amable, también en las calles.

El gesto solidario de regalar un departamento a su empleada doméstica fue muy destacado por todos. ¿Desde cuándo hacen actos de solidaridad con los más necesitados?

Siempre hemos buscado la forma de ayudar. Nos llegan muchos mensajes de personas que necesitan comida, tratamiento médico. Lamentablemente no nos alcanza para ayudar a todos, pero siempre estamos dispuestos a hacer lo posible. El departamento de “Mari” (empleada doméstica) fue una de las cosas más bonitas que me pasó en la vida. Yo la admiro mucho, la quiero como mi familia. Cuida de nuestros hijos, así como tenemos a Mercy y Flor, también. Son personas que jamás olvidaremos.

Usted todavía no era pareja de Hernán cuando jugaba por la “Albiceleste” junto a Lionel Messi, pero cómo se viven los Argentina-Brasil en casa…

Son una locura. Hernán, como buen argentino, provoca, canta y se cree mejor que Brasil (risas). Ya le dije, nosotros somos cinco veces campeones del mundo. ¿Y Argentina? (risas).

Las emociones nuevamente estarán divididas por ver al ganador del Mundial de Qatar 2022…

Obviamente quiero que sea Brasil campeón, pero algo me dice que será Argentina. Se vienen días de peleas en casa (risas).

¿Hernán es romántico? ¿Cómo es en la pista de baile?

Siempre me sorprende, sí es romántico. Yo no sé bailar mucho, a él sí le gusta el cuarteto. Baila súper bien, yo intento acompañar, pero no me sale lindo.

¿El deseo de Hernán y de su familia es continuar en Alianza Lima?

Nos encantaría seguir en Alianza. Yo, particularmente, me siento bien en Lima, es como mi casa. Siempre estaremos felices y agradecidos por todo lo que vivimos acá, pero ya no dependerá solo de nosotros, seguir.

¿Cuáles son los cuidados especiales que tiene Hernán para mantenerse vigente a sus 38 años?

La vida de Hernán es el fútbol. Él se cuida en la alimentación, que va acompañada de su nutricionista. Además, cuando termina de entrenar en el club, va para la segunda práctica. En casa busca descansar el cuerpo y la mente, siempre.





