Alianza Lima: Gonzalo Godoy y Alejandro Hohberg llegarán con ritmo a la pretemporada [VIDEO]

Aún no oficializan su renovación en Alianza Lima , pero ellos no pierden el tiempo. Gonzalo Godoy y Alejandro Hohberg aprovechan las vacaciones para ponerse a punto y que la pretemporada no los agarre fuera de forma. En los próximos días deben volver a Lima, pero mientras eso sucede, sudan la gota gorda en Montevideo.

Bajo la atenta mirada de un entrenador personal, Godoy y Hohberg trabajan en las calles de Montevideo para ponerse en forma. Trabajos de potencia y velocidad con conos y platos fueron parte de la rutina de este martes. Fue el mismo defensor quien subió el video en Instagram.

Alianza Lima anunció su primer refuerzo de la temporada 2018

Esta es casi una tradición que Alejandro Hohberg mantiene y que lo han llevado a mantenerse en buen nivel en el fútbol peruano. Recordemos que el año pasado pasó sus vacaciones de la misma forma y ahora se le sumó Gonzalo Godoy, con quien compartió vestuario en Alianza Lima y con quien llegaría a Lima en los próximos días.

Este miércoles ha sido un día muy intenso para la administración de Alianza Lima que hizo oficial el anuncio del primer refuerzo, así como la renovación de otra de las figuras del equipo como Luis Ramírez quien se suma a la lista que ya integraban Leao Butrón, Rinaldo Cruzado, Luis Garro, Francisco Duclós y Miguel Araujo.

Este jueves, Alianza Lima iniciará la pretemporada con los exámenes médicos, pero los uruguayos (Hohberg es nacionalizado peruano) aún deben estar arribando a Lima el viernes 5 de enero.

► Alianza Lima: Leao Butrón recordó su infancia con escena de la película ¡Asu Mare! [VIDEO]



► Miguel Araujo se queda en Alianza Lima: ¿Por qué no llegó a Junior de Colombia?



► Alianza Lima: Rinaldo Cruzado renovó con los blanquiazules por dos temporadas



► Alianza Lima: ¿Con cuántos partidos llegará Boca Juniors al debut en la Copa Libertadores?

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO