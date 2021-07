Hace unas semanas, Gonzalo Sánchez se despedía de Alianza Lima al terminar su contrato con la escuadra blanquiazul, luego de perfilarse como uno de los elementos de la cantera con mayor proyección, pero sin llegar a consolidarse en el primer equipo.

Pablo Bengoechea fue el primero en tenerlo bajo su dirección técnica, para luego cederle la posta a Mario Salas, Daniel Ahmed y, finalmente, Carlos Bustos. A pesar de las intenciones que tenía, el ‘9′ nacional no pudo hacerse un espacio en el plantel, por lo que tuvo que dar un paso al costado y dejar su amado club.

Lejos de quedarse con los brazos cruzados por su salida de Alianza Lima, Gonzalo Sánchez comenzó a evaluar opciones para continuar con su carrera, llegando a completar las negociaciones con Alianza Atlético, club al que defenderá en los próximos partidos de la Liga 1.

En este equipo, el jugador se reencontrará con Carlos Ascues, Alberto Rodríguez y Rinaldo Cruzado, otros exelementos del conjunto de La Victoria que encontraron en el ‘Vendaval del norte’ a su nueva institución para permanecer en la máxima categoría del balompié nacional.

Sánchez es nuevo fichaje de Alianza Atlético (Foto: prensa AAS)

Se fue con una deuda en Alianza Lima

Gonzalo Sánchez inició la temporada 2020 buscando una oportunidad, y tras disputar 11 partidos, no pudo volver a jugar debido a una lesión. En Alianza Lima le renovaron contrato hasta fines de junio de este año, se recuperó y con miras a tener continuidad buscó otros rumbos.

“Dentro de todo, me voy muy feliz, muy agradecido del club. Por más que no haya sido de la manera en que me quise ir, creo que estoy dejando una deuda deportiva con el club, es algo que he pensado. Lo que pude hacer en reserva o en menores, lo pude llevar a primera”, sostuvo el futbolista de 21 años en su despedida a RPP.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.