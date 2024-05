Este lunes viene siendo un día muy movido alrededor del nombre de Christian Cueva, y no por algo netamente futbolístico. Sucede que, en una reciente entrevista con Enfocados, programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ‘Aladino’ soltó varias declaraciones polémicas y estas no tardaron en traer respuestas. Una de ellas vino por parte de Guillermo Salas, actual entrenador de la Universidad César Vallejo.

Sucede que, al explicar su paso por Alianza Lima, Christian Cueva se refirió directamente a ‘Chicho’ Salas, contando que fue él quien pidió que primero le hicieran un contrato de seis meses para ver cómo respondía físicamente. Recordemos que ‘Aladino’ volvió al fútbol peruano en condición de préstamo, luego de Al Fateh, su exclub, aceptara cederlo al no considerarlo imprescindible por un bajón en su nivel.

“Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de seis meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo... ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de seis meses porque querían probarme”, relató el nacido en Huamachuco, haciendo gestos de burla por el pedido expreso de Salas.

Asimismo, ‘Aladino’ relató que lo confrontó a ‘Chicho’ y un delantero de Alianza Lima, sin citar su nombre. “Había un buen grupo, con algunos compañeros tenía una buena relación, los conocía de mucho tiempo, teníamos afinidad. Sí encaré a dos: al entrenador y a un delantero. Los encaré porque había situaciones que no me gustaron y que de repente uno lo tuvo que hablar en su momento en cuatro paredes”, agregó.

En esa misma línea, Cueva consideró que tanto el exentrenador de Alianza Lima como otros miembros del plantel que él conformó, no se comportaron bien cuando el estuvo ahí. “Yo lo hablé, se los dije tal cual. Igual les deseo lo mejor, yo no deseo nada malo a nadie. Sentí que no se comportaron como debieron, para nada, porque sino hubiera sido diferente. Ellos saben quiénes son”, aseveró.

En ese sentido, mientras se dirigía a su avión para viajar con César Vallejo a Argentina para el duelo con Defensa y Justicia, Guillermo Salas salió al frente y no se guardó nada. “Me sorprende Christian, porque hace una semana me ha estado llamando para venir a Trujillo, pero ahora me sale con esas cosas. Estoy tranquilo, todo bien”, explicó el director técnico de 49 años, revelando que Cueva lo contactó para pedirle que lo llevé a los ‘Poetas’.

Un punto a considerar acá es que Christian Cueva, quien viene recuperándose de una lesión ligamentaria que sufrió en marzo del año pasado, actualmente está sin equipo tras rescindir su contrato con Al Fateh, donde tenía contrato hasta el 2025. Así pues, el volante trujillano se encuentra trabajando en la Videna como invitado de la Selección Peruana y el comando técnico de Jorge Fossati.

La respuesta a Jefferson Farfán

Christian Cueva no fue el único que habló de Guillermo Salas, sino también Jefferson Farfán. El exdelantero contó que cuando él había decidido retirarse del fútbol en el 2022, le explicó su situación a ‘Chicho’ y este le prometió que mantendría a los referentes del equipo si salían campeones nacionales aquel año. Esto último pasó, pero finalmente el club predicando de jugadores como Wilmer Aguirre o Arley Rodríguez.

“(‘Chicho’ Salas) No se comportó conmigo de la manera correcta. Además, nosotros teníamos una amistad porque habíamos jugado muchos años juntos y se comportó no solo conmigo, con los compañeros cercanos; (Christian) Ramos, Arley (Rodríguez), (Josepmir) Ballón, (Wilmer) Aguirre, eso fue lo que más me dolió. Eso fue lo que más me dolió. Él era muy cercano al ‘Zorro’ y en el último semestre me enteré que lo sacaron de una manera muy cruel”, dijo la ‘Foquita’.

En contraparte a esta versión de Farfán, Salas aclaró que esos cambios en el plantel de Alianza Lima estuvieron previstos en la interna y fueron decisiones de la institución que él como entrenador tuvo que respetar. “Hay decisiones que no dependen de uno como persona o entrenador, a veces hay decisiones que son institucionales y uno hay que respetar. Antes que cualquier jugador o entrenador, está la institución”, finalizó.





