Alianza Lima cayó en Trujillo por 3-2, luego de que César Vallejo tomara la delantera en el segundo tiempo. Esto rompe con la racha positiva que venía acumulando el equipo blanquiazul, aunque ello no desanima al DT interino, Guillermo Salas, pese a las actitudes vistas por parte del rival.

Un punto que no pasó desapercibido fueron los gestos de celebración de José Del Solar , los cuales llamaron la atención de los jugadores, hinchas, incluso, del técnico blanquiazul. “Vi unas actitudes de ‘Chemo’ que se dirigió a la barra y fue algo que no me gustó. El partido ya estaba ganado, lo ganaron ellos y lo felicito”, indicó.

Pese a ello, el estratega nacional manifestó en conferencia de prensa que, pese a la derrota, “quedan cinco fechas por jugar. Alianza nunca baja los brazos hasta el final, nunca ha sido fácil un torneo para Alianza. Sabemos lo que tenemos, lo que nos espera de aquí en adelante”. También destacó la fortaleza del rival, que los terminó superando en los 90′.

“Es un rival fuerte, tiene buenos jugadores tanto en lo individual como colectivo. Tuvimos algunos errores que nos costaron el partido, pero estoy agradecido por el sacrificio de los jugadores y nos vamos tranquilos por eso”, indicó Salas, sobre cómo se desarrolló el partido. Además, respaldó el trabajo de sus dirigidos.

En ese sentido, sostuvo que “todos los jugadores en Alianza son importantes, no culpo a los defensas por los goles, es responsabilidad de todo el equipo, principalmente mía”. El primer tanto se dio a los 38′ por parte de Yorleys Mena, para luego recibir a los 64′ y a los 71′ los tantos que definieron el marcador. Palo Míguez y Hernán Barcos descontaron para ellos.

El siguiente partido de Alianza Lima se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, frente a Deportivo Municipal desde las 8:00 p.m. el próximo lunes 10 de octubre. La organización de la Liga 1 ha previsto que el Torneo Clausura culmine a finales de octubre, para disputar los Play-Off en noviembre.





Recibe nuestro boletín de noticia : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.