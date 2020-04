Alianza Lima se reforzó de muy buena manera esta temporada. Al inicio del año llegaron jugadores de nivel que generaron una gran expectativa en toda la hinchada. Sin embargo, en una entrevista con un medio chileno, el gerente deportivo, Gustavo Zevallos, dejó entrever que en el club íntimo piensan en grande ya que reveló su interés por Arturo Vidal, volante del Barcelona FC y asiduo convocado para defender la camiseta de su país.

“Yo siempre digo que si tuviera presupuesto como lo tienen grandes clubes en Europa, al primero que contrataría en Alianza Lima sería a Arturo Vidal”, aseguró el directivo durante una entrevista con el programa chileno RedGol.

Además, el gerente deportivo íntimo se animó a contar una anécdota que vivió con respecto al jugador del Barcelona. “En el 2006, cuando estuve en Bolognesi y jugamos una copa contra Colo Colo, nos anotó de cabeza y si mal no recuerdo era su primer gol a nivel internacional. Me acuerdo que nosotros teníamos el partido controlado y Vidal nos empató en la última jugada del primer tiempo. Es un jugador completo que se sigue manteniendo en los mejores clubes de Europa y donde va trasciende. Chile hace mucho cuando lo tiene en su once y siente cuando no está”, sostuvo al respecto.

Espera los refuerzos de la Selección

En la misma entrevista, Gustavo Zevallos fue consultado por la posibilidad de que algunos seleccionados que actualmente juegan en el extranjero vuelvan a vestir la ‘blanquiazul'. “Paolo Guerrero y Jefferson Farfán han declarado que van a terminar su carrera en Alianza y nosotros felices que así sea. También se han sumado a esa idea Hurtado y Carrillo”, aseguró.

“Realmente sería espectacular juntar algún día a todos estos grandes jugadores que nacieron en Alianza y ojalá sea pronto", culmino el dirigente del cuadro victoriano.

