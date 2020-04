Tenía las maletas listas para llegar a Alianza Lima, pero tomó la decisión de quedarse en Chile y no acompañar a Mario Salas en su nueva aventura en el fútbol peruano. Fernando Gutiérrez despejó las dudas y contó por qué, a pesar de haber sido parte de las negociaciones, no aceptó llegar al club blanquiazul como parte del comando técnico del estratega chileno.

Llegar a un equipo grande siempre es importante, pero hay prioridades en la vida que todos ponen en la mesa antes de tomar este tipo de decisiones. Su presente en Colo Colo es bueno y ello invitó al experimentado entrenador a continuar construyendo su sueño, lejos del ‘Comandante’.

“Lo evalué y, tal vez, una salida hubiera sido ir por un tiempo con Mario Salas (a Alianza Lima), esperando hasta fin de temporada, pero no me pareció bien ello. Lo más correcto era decidir ahora, porque tampoco iba a estar allá pensando en que podía aparecer algo para dirigir. Si iba a estar con la cabeza en otro lado, prefería no hacerlo”, sostuvo Fernando Gutiérrez en diálogo con AS.

Alianza Lima dio algunas indicaciones para que la gente se sume a la campaña de donación de sangre

Alianza Lima decidió instalar un banco de sangre en el Alejandro Villanueva de Matute. Este escenario fue el quinto que se abre en Lima Metropolitana para mitigar la reducción de donantes por el brote del nuevo coronavirus, que ha caído en un 70% tras la emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio que dispuso el Gobierno por la COVID-19.

Además, los blanquiazules recordaron en su pronunciamiento que para donar es requisito gozar de buena salud, pesar 50 kilos como mínimo, ser mayor de edad y menor de 60 años.

