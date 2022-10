No hay día que Hernán Barcos no escriba -al menos- una línea en la historia de Alianza Lima. Desde que llegó a la Victoria, el ‘Pirata’ ha tenido incontables gestos de amor con la institución e hinchada blanquiazul, que hoy lo considera un ídolo y pide a gritos su renovación. Con 38 años, el delantero argentino no solo es el líder que el equipo necesitaba tras un año complicado. También es el que apoyó a todas las divisiones del club y hasta se puso los guantes de arquero en un partido complicado. Pero, ¿siempre tuvo esos gestos en los clubes en los que jugó? Periodistas de Sudamérica nos responden.

En 20 años de carrera como futbolista profesional, Hernán Barcos ha vestido la camiseta de 17 equipos alrededor del mundo, desde China hasta Perú. Además, ha logrado cinco títulos nacionales (dos en Ecuador con Liga de Quito, dos en Brasil con Palmeiras y Cruzeiro y uno en Perú con Alianza Lima) y uno internacional (Recopa Sudamericana 2010 con Liga de Quito). Además, ha anotado más de 250 goles y es el goleador histórico de la Copa Sudamericana con 19 anotaciones. Y en casi todos los equipos en los que jugó dejó una huella importante. Club País Temporadas Racing Club Argentina 2004-05 Guaraní Paraguay 2005-06 Olmedo Ecuador 2006-07 Estrella Roja Serbia 2007-08 Huracán Argentina 2008 Shanghai Shenhua China 2009 Shenzhen Kaisa China 2009 Liga de Quito Ecuador 2010, 2011 Palmeiras Brasil 2012, 2013 Gremio Brasil 2013, 2014, 2015 Tianjin Jinmen Tiger China 2015 Sporting de Lisboa Portugal 2015-16 Vélez Sarsfield Argentina 2016-17 Liga de Quito Ecuador 2017, 2018 Cruzeiro Brasil 2018 Atlético Nacional Colombia 2019 Bashundhara Kings Bangladesh 2020 Alianza Lima Perú 2021, 2022 Por ejemplo, en Palmeiras, el primer equipo brasileño en el que jugó, el atacante dejó una huella importante, aún con el descenso a segunda división en el 2012. Pues, tras este lamentable suceso alcanzó el título de la Copa de Brasil. “Es un jugador que llegó en un momento en el que el equipo estaba muy mal. Aún así, su juego llamaba muchísimo la atención de todos en Brasil. Fue campeón e ingresó a un grupo muy selecto de futbolistas queridos por la hinchada. Hasta que se fue a Gremio. Aún así es muy recordado”, nos dijo Danilo Lavieri, reportero de UOL Esporte. En tanto, en Gremio de Brasil, Hernán Barcos no siempre fue aclamado por la hinchada. Según nos cuenta el periodista brasileño Felipe Nabinger de Correio do Povo “su relación con la afición era de amor y odio. Aunque anotó una buena cantidad de goles, fue abucheado por la afición en el Arena do Grêmio en alguna oportunidad. Aún así, para el grupo, siempre fue un líder, llegando a ser capitán del equipo por su capacidad para dirigir al plantel en momentos complicados”. Como se recuerda, el ‘Pirata’ llegó al elenco tricolor en el año 2013 con una negociación poco común en el país de la ‘Scratch’. El club cedió cinco jugadores y pagó más de 4 millones de reales al Palmeiras por el delantero. ¿Cuál fue el resultado? Con 113 juegos disputados logró anotar 45 goles, convirtiéndose hasta ahora en el mayor artillero extranjero del club gaucho. Sin embargo, la alta inversión no resultó en títulos, ya que en las temporadas 2013 y 2014 Grêmio no ganó ningún campeonato. Aún así, según nos añade el comunicador, “Barcos creó lazos afectivos con la institución, mostrando afecto por el Grêmio tras su partida para China. Más de una vez se le vio en el Arena do Grêmio viendo los partidos del club del que además es hincha su mujer”. Por lo que se puede deducir que su paso por la institución fue positiva. Títulos en Brasil Copa de Brasil 2012 - Palmeiras Copa de Brasil 2018 - Cruzeiro Por otro lado, en Liga de Quito, club en el que jugó cuatro temporadas (2010, 2011, 2017, 2018) también es recordado a lo grande. De hecho, es considerado ídolo, tras ser uno de los goleadores históricos del club, junto al exfutbolista ecuatoriano Polo Carrera. En aquella institución, el ‘Pirata’ tuvo dos épocas. La primera que llega en el 2010 y es artífice directo de la última estrella que tiene Liga, ganándole la final en la Recopa Sudamericana a Estudiantes de La Plata. Fue figura, sobre todo en la ida, ayudando a que el equipo gane cuatro títulos en torneos internacionales. Fue el último, porque el año posterior jugó la final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile de Sampaoli, pero no logró alzarse con el trofeo. En tanto, en su segundo paso por el club fue considerado máximo goleador de la Serie A de Ecuador 2017 (21 goles), parte del equipo ideal Campeonato Ecuatoriano 2017 y equipo ideal primera etapa Serie A Ecuador por Ecuagol. Y siempre será recordado por el discurso que dio en la Noche Blanca. “Barcos es muy querido. La última vez que vino en el 2017 se mandó un discurso muy popular de que Liga no necesitaba traer estrellas internacionales como otros equipos, en alusión al Barcelona que siempre trae a alguien de renombre para su Noche Amarilla. Fue muy emotivo, porque dijo que las estrellas estaban en el pecho. Desde ahí, se convirtió en el último ídolo que tuvo Liga”, nos comentó el periodista Camilo Taufic de Radio La Redonda. “En el 2018 salen campeones del torneo local, el primer semestre lo juega Hernán. Su relación con los dirigentes no terminó tan bien, por un tema de pagos. Terminaron rescindiendo su contrato y no retornó a pesar de que la hinchada lo pide. Igual es ídolo. Todos están pendientes de lo que hace en Alianza. Es de los más completos del fútbol ecuatoriano y todos los técnicos y jugadores de aquí lo destacan”, agregó el conductor. Títulos en Ecuador Recopa Sudamericana 2010 - Liga de Quito Campeonato Ecuatoriano 2010 - Liga de Quito Campeonato Ecuatoriano 2018 - Liga de Quito Por otro lado, se podría decir que en el único país Sudamericano donde Barcos no tiene tan gratos recuerdos es en Argentina. Según el comunicador Javier Albarracín “tanto en Huracán como en Racing, fue alguien poco considerado. Después de que regresó de Liga de Quito, fue visto distinto. Ahí tuvo una explosión que ratificó en Brasil. Tanto así que Sabella lo llamó a la selección argentina. Pero en general no es alguien muy determinante en Argentina. Más bien alguien que se fue un poco en silencio y a partir de ahí logró hacer grandes”, nos dijo.

Su vínculo con Alianza Lima Hernán Barcos llegó a Alianza Lima en el 2021 para liderar el equipo que jugaría la Liga 2. Sin embargo, el panorama cambió y tuvo que asumir el reto de encabezar el equipo para disputar la Primera División. Los resultados fueron positivos: acabó el año siendo el mejor jugador extranjero del año en Perú según la ADFP (2021), mejor jugador del año en Perú según la ADFP (2021) y mejor jugador del año de la Liga 1 (2021). Este año, ese panorama está a punto de repetirse. Torneo Partidos Minutos Goles Asistencias Liga 1 2021 28 2147′ 10 8 Copa Libertadores 2022 6 515′ 0 0 Copa Libertadores 2022 32 2763′ 17 5 Por el momento, Depor pudo conocer que el las intenciones del club blanquiazul de renovar a Barcos son reales. La institución de La Victoria esperará hasta que culmine el campeonato para sellar el vínculo con el delantero por un año más. El ‘Pirata’ ya ha mostrado su interés por quedarse. Tiempo al tiempo. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Sporting Cristal anunció la separación de Martín Távara tras acusaciones de violencia de género

Julio Meléndez tras el título de Zambrano y Advíncula: “Yo quisiera ver a once peruanos titulares en Boca Juniors”

Alianza Lima sin prisa, pero sin pausa: ¿Qué necesitan los íntimos para ser campeones del Clausura?

Jefferson Farfán cumple años: tres relatos muy íntimos que retratan al ‘Diez’ en voz de sus protagonistas