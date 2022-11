Durante el partido contra ADT, Hernán Barcos sufrió una lumbalgia por lo que tuvo que ser cambiado en los últimos minutos del primer tiempo. Alianza Lima, no obstante, ganó ese cotejo y alzó el título del Torneo Clausura 2022. Clasificó, asimismo, a las dos finales de la Liga 1 2022 tras terminar segundo en el Acumulado. La incógnita ahora es si el ‘Pirata’ llegará para esos encuentros decisivos. En caso de no estar en óptimas condiciones, ¿quién podría desempeñarse como ‘9′? ¿Y cómo le fue al conjunto íntimo cuando no contó con su delantero estrella?

Las finales de ida y vuelta se celebrarán el miércoles 9 y el sábado 12 de noviembre, por lo que Barcos tiene menos de una semana para poder recuperarse. No ha estado entrenando a la par con sus compañeros, sino que ha estado realizando trabajos diferenciados, ya que el malestar aún persiste. “Incomoda, todavía. Pero espero llegar bien. Hoy entrené diferenciado y estuve con los doctores. Vamos a ir trabajando día a día. Tengo que llegar (a la final) de alguna manera. Me duele para caminar, pero, de a poquitos, vamos a ir sacando ese dolor”, declaró el pasado miércoles a TV Perú. El artillero argentino es pieza clave en la oncena blanquiazul. Ha sido titular en casi todos los partidos que disputó el club íntimo en el campeonato peruano, a excepción del duelo contra Cienciano en el Clausura, en el que ingresó durante el complemento. Y solo no estuvo presente en tres fechas por acumulación de tarjetas amarillas: ante Melgar, Atlético Grau y San Martín. Alianza Lima celebrando en Matute tras haber ganado el Torneo Clausura. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec) ¿Y cómo le fue al cuadro íntimo cuando Barcos no jugó? La primera vez en la temporada que Barcos no participó en un encuentro fue ante Melgar, en la sexta fecha del Apertura. En aquella oportunidad, Alianza perdió 1-0 frente a los rojinegros en Arequipa. El técnico entonces era el argentino Carlos Bustos y había alineado a dos atacantes: Aldair Rodríguez y Cristian Benavente, pero no pudo obtener un triunfo. Para las siguientes jornadas el ‘Pirata’ sí jugó. Tuvieron que pasar meses para que no vuelva a disputar un cotejo. Fue en el arranque del Clausura (en la fecha 1) que el goleador victoriano, otra vez, no pudo jugar por acumulación de amarillas. Sin embargo, la escuadra grone pudo conseguir una victoria en el Estadio Municipal de Bernal, en Piura, al derrotar 2-1 a Atlético Grau. El DT seguía siendo Bustos y había puesto como único delantero punta a Aldair. No obstante, los goles fueron anotados por Benavente y Pablo Lavandeira. La última vez que el ‘Pirata’ no salió a la cancha fue contra San Martín cuando Guillermo Salas ya era el entrenador del equipo. ‘Chicho’ decidió utilizar al ‘Zorrito’ Wilmer Aguirre como un solo delantero, secundado por dos extremos (Óscar Pinto y Aldair Rodríguez). En aquel duelo, llevado a cabo en Matute, los íntimos obtuvieron un importante triunfo al golear 5-0 a los santos. Es decir, de las tres veces que Barcos no vistió la camiseta blanquiazul en la temporada, el club ganó 2 y cayó una vez. Partidos de Alianza Lima sin Barcos Torneo Fecha Melgar 1-0 Alianza Lima Apertura 6 Atlético Grau 1-2 Alianza Lima Clausura 1 Alianza Lima 5-0 San Martín Clausura 13 Sin embargo, el argentino ha demostrado ser determinante en el ‘11′ de Salas. Desde que ‘Chicho’ tomó las riendas del cuadro aliancista, Barcos ha marcado en casi todos los partidos que jugó y las únicas veces que no anotó, en este periodo, fue ante San Martín (por suspensión) y ante Cienciano en Cusco, aunque en este último enfrentamiento sí dio una asistencia luego de su ingreso en el segundo tiempo. Sus 18 goles en la Liga 1, que lo ubican como el segundo máximo anotador del torneo, hablan de la calidad y jerarquía que aporta el ‘Pirata’ al equipo. Hoy, sin embargo, está en duda para las finales. De no recuperarse, ‘Chicho’ Salas tendrá que evaluar quién puede tomar su lugar de ‘9′. Entonces, ¿quién podría desempeñarse como ‘9′? Cuando Barcos no ha jugado o ha sido suplente, dos atacantes han cobrado relevancia: Aldair Rodríguez y Wilmer Aguirre. Uno de ellos podría ser usado como ‘9′ por ‘Chicho’ Salas en caso el argentino no se recupere a tiempo de su lumbalgia. A ambos el entrenador ya los ha utilizado como delanteros punta: a Aldair frente a Cienciano y al ‘Zorrito’ frente a San Martín, de acuerdo a los registros de Transfermarkt. Rodríguez solía arrancar desde el inicio en la primera mitad del Clausura, acompañando a Barcos en la ofensiva, pero desde la undécima jornada alterna entre titular y suplente, entrando durante el complemento. Este año ha anotado 3 goles y ha dado un total de 5 asistencias. No marca desde el 26 de setiembre cuando sumó un tanto ante los santos. Por su parte, el ‘Zorrito’ ha metido 4 goles en la temporada, incluyendo la Copa Libertadores. Es, generalmente, suplente. Y desde que arribó ‘Chicho’ ha marcado dos tantos. De hecho, esas dos anotaciones las realizó ante San Martín cuando Barcos estuvo inhabilitado para jugar por acumulación de amarillas. Ante Cesar Vallejo, en la fecha 14 del Clausura, Aguirre no pudo anotar, ni tampoco ante Municipal, en la jornada 15. Desde entonces no ha vuelto a disputar un encuentro. ¿La final podría ser su oportunidad? Temporada 2022 Aldair Rodríguez Wilmer Aguirre Total de Goles 3 4 Goles en Apertura 2 0 Goles en Clausura 1 3 Goles en Libertadores 0 1 Asistencias 5 0 Partidos jugados 34 30 Partidos como titular 19 13 Otros jugadores que aparecen en el plantel que podrían ser considerados, aunque con muy pocas opciones, son Jefferson Farfán, Juan Pablo Goicochea y Sebastien Pineau. Sin embargo, este curso la ‘Foquita’ solo ha jugado unos cuantos minutos en tres partidos (frente a Universitario, Binacional y ADT), no está en su máximo nivel; mientras que Goicochea y Pineau recién han debutado con Alianza y no cuentan con la experiencia suficiente para enfrentar este tipo de encuentros. ‘Chicho’, de no contar con Barcos, tendrá que analizar bien a quién usará para que juegue de ‘9′. Tiene como alternativas principales a Wilmer Aguirre y a Aldair Rodríguez. O, tal vez, utilice a los dos. Por ahora, entrena junto al equipo y espera a su rival, que saldrá de la semifinal de vuelta entre Sporting Cristal y Melgar que se llevará a cabo este domingo en el Estadio Nacional. Sea ante los celestes o ante los rojinegros, el estratega blanquiazul espera que el 'Pirata' se recupere a tiempo para la final. Partidos de Hernán Barcos bajo el mando de 'Chicho' Salas Local Resultado Visitante Goles de Barcos Carlos Stein 1-2 Alianza Lima 2 Alianza Lima 2-0 Melgar 1 Alianza Lima 5-0 San Martín Estuvo suspendido por acumulación de amarillas César Vallejo 3-2 Alianza Lima 1 Alianza Lima 4-1 Municipal 1 Cienciano 0-2 Alianza Lima No anotó, pero dio una asistencia Alianza Lima 2-0 Binacional 1 Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima 1 Alianza Lima 2-0 ADT 1

