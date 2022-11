Oropesa es un ‘viejo zorro’ de esta clase de definiciones, por lo que ya tiene estudiado al detalle al equipo de Edgar Ospina, al que enfrentará en encuentros de ida y vuelta, en Tarapoto –este domingo– y Ayacucho (13 de noviembre), respectivamente. Unión Comercio, que peleó palmo a palmo el título de la Liga 2 con Cusco FC, quiere pegar la vuelta a Primera luego de cuatro años. “Hay que asegurar la llave en nuestra tierra”, le dijo a Depor, en la previa de este duelo decisivo.

Técnicos y jugadores coinciden que en un encuentro por la revalidación existe más tensión y nerviosismo que en uno por el título. ¿Piensa lo mismo?

Cada partido tiene un sabor diferente. Por ejemplo, la responsabilidad de mantener la categoría, pelear un campeonato o irte al descenso, definitivamente todas esas situaciones son distintas. Todos los objetivos siempre hay que tratar de cumplirlos.

Unión Comercio jugo su último partido el 18 de setiembre, cuando goleó 4-0 a Comerciantes Unidos, ¿cree que el equipo se resiente con casi mes y medio sin competencia oficial?

Todo tiene pro y contra. Pero no estamos para lamentarnos, sino para afrontar lo que nos toca. Hemos hecho un plan de trabajo acorde al cronograma del calendario. Siempre buscamos jugar amistosos contra equipos de Liga 1, pero no se pudo. No por nosotros sino porque los equipos de Liga 1 tenían mucha participación y algunos peleaban el título o cupo a algún torneo internacional. No querían arriesgarse. Tomamos la opción de lo que teníamos a la mano. Hemos enfrentado a una selección de la Liga 2, dirigida por José Soto, y también hicimos dos partidos con la selección Sub 20. Ahora solo queda estar listos para este duelo que se resume en 180 minutos.

Hace poco comentó que en Unión Comercio se aplicaban novedosos sistemas tecnológicos para el estudio del rival, cuéntenos más acerca de ello…

Hoy existen plataformas que te ayudan a analizar a los equipos rivales. Nosotros contamos con un video analista que nos ayuda en ese aspecto, vimos no solo a Ayacucho, pues dentro del radar también estaban Carlos Stein, Cantolao, Sport Boys y San Martín. Ello nos permitió ver y analizar situaciones no solo colectivas, sino también individuales. En cuanto a Ayacucho, hemos sacado conclusiones que nos permitió conocer sus fortalezas y aprovechar sus debilidades.

¿Qué decir sobre Ayacucho FC? ¿Qué jugadores le preocupan más?

Ayacucho levantó mucho en las últimas semanas con la llegada de Edgar Ospina. Sabemos que tiene jugadores de mucha experiencia, que muchas veces juega con dos puntas arriba, que sus salidas son directas. El fútbol pasa muchísimo por (Robert) Ardiles y (Cristian) Techera. Hay que tener cuidado porque tiene fortalezas en el juego aéreo y en las acciones a balón parado.

Mucha gente no conoce a su plantel debido a que la Liga 2 no fue televisada. Aparte del goleador argentino Sergio Almirón, qué otros jugadores hay que mirar...

No tenemos un jugador que destaque porque somos un plantel, y eso rescato de Unión Comercio. Cuando hacemos variantes, el equipo sigue funcionando igual. Rescato también el sacrificio de cada uno de mis jugadores. Mencionar a alguno en especial, sería faltarle el respeto a los demás.

Teniendo en cuenta que Unión Comercio no consiguió resultados muy favorables en ciudades de altura en la Liga 2, con solo un triunfo en cinco partidos, ¿le preocupa visitar Ayacucho?

Yo considero que nos fue bien. Rescatamos un punto de Puno (ante Alfonso Ugarte). Luego ante Cusco FC por ir a buscar el triunfo pagamos caro en la segunda parte. Después en Andahuaylas (ante Chankas) caímos por 2-1, pero siempre con la posibilidad de ganar el partido y todavía con un hombre menos. No considero que nos haya ido mal. No hemos tenido la suerte, la respuesta siempre fue buena.

Unión Comercio ganó todos sus partidos de local en la Liga 2, ¿es clave el triunfo en la ida para pelear la llave?

Hay que asegurar la llave en nuestra tierra. Ojalá Dios nos permita la posibilidad de sacar un margen de goles importante en la ida, esa es la idea.

Usted es considerado “el especialista de los ascensos”, pues lo hizo con Atlético Grau, Atlético Minero y Alianza Atlético. ¿Qué ve en Unión Comercio para pensar que se puede dar otro más?

Sería una alegría enorme que se dé mi cuarto ascenso consecutivo. Sería algo que pocas veces se dio. En lo que concierne al equipo, creo que los partidos hay que jugarlos, son siempre diferentes. Al frente tendremos a un rival de jerarquía, de Liga 1, le tenemos mucho respeto, pero seguro que como todo rival es ganable. Ayacucho tiene jugadores de envergadura y un técnico que es un zorro viejo.

¿Conoce a Edgar Ospina?

No tengo la chance conocerlo, pero sí lo enfrenté cuando dirigía a Atlético Minero y él a Aviación. Salí airoso de dos partidos. Nosotros clasificamos a la siguiente etapa de Copa Perú. Sé que es un DT de experiencia, sabe mucho, y casi siempre le fue bien en los equipos que estuvo.

¿Quedó con la desazón de no alcanzar el boleto directo? Pelearon palmo a palmo el primer lugar todo el año con Cusco FC…

Siempre quedará el sinsabor de no ascender directamente. Pero eso ya queda en la experiencia. Ahora estamos en otra etapa, pensar rápido y pelear la chance en la revalidación.

Fue meritorio porque Cusco FC tenía un plantel de Primera división y un respaldo económico muy importante…

Sí. El valor de tres jugadores de Cusco FC cubrían toda la plantilla nuestra. Fue un plantel que se preparó para ganar la Liga 1, más allá de lo que pasó luego con el TAS. Con nosotros la diferencia muy corta. Si no hubiera estado Cusco, nosotros ascendíamos directamente. Siempre nos tocó bailar con la más fea, y hoy no es la excepción.

Siendo un amplio conocedor de la Segunda división, ¿cómo vio este año la organización y el nivel de la Liga 2?

Cada año la Segunda va mejorando, tiene una línea ascendente en lo deportivo. Pero siempre hay inconvenientes con el orden de pagos. Por ejemplo, Sport Chavelines no debió ni participar, porque tuvo problemas el año pasado y el actual con ese tema.

¿Qué le parece que la Copa Perú ya no tenga ascenso directo?

La Copa Perú en su momento alimentó mucho al fútbol peruano. Acudir a una finalísima en los años 60, 70 u 80, era presenciar la fiesta del fútbol provinciano. Ir a tripletes al estadio Nacional y ver jugadores del norte, sur, sierra o el oriente, era algo muy lindo. Pero hubo temas que hicieron que le quiten este derecho y seguramente con justa razón.

En cuanto al desenlace de la Liga 1, ¿a qué equipo ve campeón?

Está bien peleado. Porque si Melgar recupera el nivel que tuvo en el Apertura, será un rival muy duro para Sporting Cristal y Alianza Lima. Este año será una final de pólvora, los tres para mí tienen chances al campeonato nacional. Eso le hace bien al fútbol peruano. Pero sí me gustaría que trasladen ese nivel a los torneos internacionales.

