Alianza Lima sumó en el 2021 a un jugador que se convertiría en uno de los más queridos por el club: Hernán Barcos. El delantero argentino ha demostrado en más de una oportunidad su calidad como jugador (marcó un doblete en la victoria por 6-1 a Binacional) y como persona, gracias a su entrega, disciplina y compañerismo. Si bien este año no ha tenido el protagonismo de temporadas anteriores (de los 17 partidos que jugó, en 12 apareció como suplente), sigue siendo una figura indiscutible en La Victoria, hecho por el cual se mantiene firme en los objetivos que tiene con el club.

En ese sentido, no dudó en recordar cómo fue el inicio de la campaña 2023. “Sabíamos que iba a ser difícil, nunca fuimos de mirar mucho la tabla y sí ir partido a partido, buscar lo que nosotros necesitamos, que era ganar todos los encuentros y sin mirar los rivales. Tratamos de hacer nuestra parte y por suerte lo pudimos conseguirlo dos duelos antes, pero no podemos bajar los brazos, porque también nos sirve el Acumulado, nos quedan dos fechas importantísimas”, dijo a Radio Ovación.

Asimismo, mencionó que “este tercer año es más duro, hay mayor competencia y mayor calidad de jugadores y está bueno, porque nos ayuda a todos, a tratar de mejorar”. Precisamente sobre este punto, mencionó el caso de Pablo Sabbag: “Desde antes que llegue, yo le dije que venga, que acá iba a tener una competencia sana, que él se iba a tener que esforzar y que no le iba a regalar nada. También quiero jugar y es la mejor forma de respetarnos, que ninguno de los dos se relaje y queriendo sacarle el puesto de buena manera”.

No obstante, pese a que Sabbag se ha posicionado como el vigente goleador del equipo este 2023, con ocho anotaciones, Barcos está muy cerca de convertirse en el máximo goleador extranjero en La Victoria, con 35 goles y 17 asistencias en 87 partidos jugados. Cifras que ratifican el liderazgo del ‘Pirata’, aunque él prefiera tomarlo con calma: “Ser un pedacito de la historia de Alianza Lima siempre es bienvenido y una alegría inmensa, pero no me desespero, porque sé que lo puedo lograr con tranquilidad, si me desespero seguramente no lo lograré”.

Otro hecho a destacar es la fortaleza del equipo en casa (de los 10 partidos que se dieron en Matute, nueve de ellos se mantuvieron invictos, solo se perdió una vez contra Libertad en Copa Libertadores). Sobre ello, el ‘Pirata’ indicó que “es fundamental de local ganar todos los partidos, si quieres campeonar y robar puntos de visitante. [...] Nos hacemos fuertes con nuestra gente, con la identidad que se le devolvió a Alianza Lima y eso nos da una fortaleza en casa”.

Finalmente, Barcos tiene el mente el próximo compromiso frente a Atlético Mineiro, el cual se jugará el martes 6 de junio desde las 7:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. Este duelo es crucial, pues no solo deberán ganar por los puntos, también para seguir compitiendo a nivel internacional. “Es fundamental, dependemos de nosotros, ganando ese partido te puedes colocar en una situación muy buena y perdiéndolo nos quedamos en una muy mala, que nos dejaría afuera de casi todo”, concluyó.





