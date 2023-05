La temporada 2022-23 no ha sido de las mejores que ha tenido el Celta de Vigo. Para detallar su campaña: en 37 partidos jugados, el cuadro de Galicia registró 10 victorias, 10 empates y 17 derrotas, llegando a ocupar el puesto 17 en la tabla de posiciones, a solo un punto de la zona de descenso (encima, no ganan desde hace seis jornadas). Por ello, la obligación del cuadro de Renato Tapia es tomar sí o sí un segundo aire, aunque dicho reto no será nada sencillo: en el último choque recibirán a FC Barcelona, actual campeón de LaLiga.

Con todo ese panorama, el volante de la Selección Peruana dejó un mensaje contundente, aclarando la responsabilidad que tiene el club y sus jugadores de dejarlo todo en el campo. “Acá se viene a luchar por la ciudad, por el escudo, por Galicia, porque somos el único equipo de aquí que está en Primera División y de eso hay que estar orgulloso”, dijo el mediocampista en conferencia de prensa.

Asimismo, ratificó el compromiso que tienen los trabajadores del club por sacar adelante la institución, por lo que no pueden bajar los brazos, especialmente, a solo una fecha de que culmine LaLiga. “La gente que viene acá se mata trabajando. La gente que está aquí se levanta muy temprano para que este club siga dando vueltas, siga trabajando y siga funcionando. Eso, el fin de semana, tenemos que hacerlo notar”, enfatizó.

El mensaje de Renato Tapia previo al partido contra Barcelona. (Video: Celta de Vigo)

Celta de Vigo definirá si se queda en la máxima categoría este domingo 4 de junio, en el choque contra el FC Barcelona, equipo que ya se metió el título al bolsillo, luego de la gran campaña que han tenido esta temporada (28 victorias, cuatro empates y cinco derrotas), llegando a acumular un total de 88 puntos y sacando una ventaja de 11 unidades contra su eterno rival, el Real Madrid.

El duelo está programado para que se dispute desde las 2:00 p.m. en el estadio Balaídos. De concluir en derrota o empate, el cuadro de Galicia podría quedar entre los tres últimos de la tabla, cayendo automáticamente en el descenso. De ganar, podría alejarse al menos por un punto del Valladolid, que ahora ocupa el puesto 18 en el certamen español.

Los equipos que están por descender son Valladolid, que para esta temporada solo sumó 11 victorias, seis empates y 20 derrotas (posee 39 puntos en la tabla). En el puesto 19 se encuentra RCD Espanyol, que ha tenido 8 triunfos, 12 empates y 17 derrotas (suma 36 unidades). Mientras que en el último lugar está Elche CF, con 5 partidos ganados, 9 empatados y 23 perdidos (tiene 24 puntos).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.