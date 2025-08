El empate sin goles entre Alianza Lima y Sporting Cristal dejó sensaciones encontradas en ambos planteles, especialmente en el equipo dirigido por Néstor Gorosito, que no logró imponer condiciones pese a la localía. En un duelo trabado, con muchas interrupciones y pocas acciones claras en las áreas, la falta de eficacia ofensiva volvió a pasar factura en Matute. Uno de los más autocríticos tras el pitazo final fue Hernán Barcos, quien analizó el rendimiento de su equipo pero también apuntó a una problemática más amplia del campeonato.

El delantero argentino, habitual referente dentro y fuera del campo, manifestó su incomodidad por el desarrollo del partido, tanto por la escasa claridad ofensiva de Alianza como por el bajo tiempo efectivo de juego. En declaraciones tras el encuentro, Barcos reconoció que su equipo tuvo más la posesión, pero careció de profundidad en los últimos metros, lo cual explica por qué no pudieron quebrar el cero en el marcador.

“Fue un partido peleado, un partido duro, con un rival también difícil. Creo que nosotros buscamos un poquito más, pero no se dio, no encontramos el gol, no tuvimos tanta claridad a la hora de finalizar. Creo que eso fue el resultado del empate”, comentó el ‘Pirata’.

Alianza Lima y Sporting Cristal repartieron puntos en la fecha 4 del Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)

A nivel colectivo, el atacante remarcó que la tenencia de balón no se tradujo en ocasiones de peligro por la falta de lucidez en los metros finales. “Faltó claridad a la hora de definir, finalizar las jugadas. Tuvimos bastante la pelota, varias situaciones en campo rival, pero no tuvimos tanta profundidad”, agregó el goleador.

Barcos también fue crítico con el arbitraje de Augusto Menéndez, al considerar que se mostró demasiado riguroso en el uso de las tarjetas, lo que aumentó la fricción del partido. “Fueron muchas amarillas, alguna que otra evitable. Pero son situaciones de juego, y nosotros tenemos que estar preparados para jugar, no para hablar con el árbitro”, sentenció.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal por Torneo Clausura. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

Pero más allá del árbitro en específico, el argentino aprovechó para señalar una deficiencia estructural del fútbol peruano: el escaso tiempo de juego efectivo por interrupciones constantes. “En el segundo tiempo, se habrán jugado 20 minutos de juego efectivo. Se paró constantemente, y si da seis minutos... y si se jugaron dos es mucho. Eso también es algo general del fútbol peruano que debería mejorarse”, reclamó.

Las palabras de Barcos no solo retratan el sentir del vestuario íntimo, sino que también ponen sobre la mesa uno de los temas recurrentes en el torneo local: la lentitud del juego, las pausas innecesarias y la falta de compensación real en el tiempo adicional. Mientras tanto, en La Victoria siguen sin poder consolidarse en los duelos clave.

Alianza Lima tendrá que viajar para medirse frente a Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Clausura, pero pensando también en lo que será su próximo duelo frente a la U. Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana, donde ha mostrado un mejor rendimiento que en el torneo local.

