Como en otras tantas oportunidades, Barcos fue letal en el área, encontró el espacio, esos segundos para quedarse sin marca, y darle dirección al balón. Señaló el camino y se mostró contento por seguir aumentando sus registros. “Es un orgullo para mí ser una pequeña parte de la historia. Tenemos un gran grupo. No hay un jugador que sobresalga, sino un montón de jugadores con puntos altos”, dijo tras el partido. La celebración fue doble al alcanzar su gol 50, pues no solo se puso a siete tantos del top 10 de máximos goleadores en la historia de Alianza, sino que fue el autor más longevo en marcar en la institución íntima.

En ese sentido, con el campeonato recién comenzado (fecha 5), Barcos aún tiene varios récords por delante para seguir haciendo historia en La Victoria. Meterse al top 10 es el más cercano, pero le siguen más retos que deberá tener en la mira: como ser por tercer año seguido artillero de los blanquiazules y marcar su primer tanto con la camiseta íntima en Copa Libertadores. De momento, sigue ampliando sus números como el máximo goleador extranjero del club y liderando la tabla de jugadores más influyentes de los últimos años de Alianza Lima, pues no solo anota, también asiste.

Tabla de goleadores extranjeros de Alianza Lima Goles 1. Hernán Barcos (Argentina) * 50 2. Rosinaldo Lopes (Brasil) 36 3. Gabriel Costa (Uruguay) * 33 4. Mauro Guevgeozian (Uruguay) 29 5. Walter Ibáñez (Uruguay) 28

*En vigencia con el club

¿Qué récords está por romper?

Barcos está a un gol de igualar el registro de José Velásquez, figura histórica del club, que marcó 51 ‘dianas’: 48 en el torneo local y tres en Copa Libertadores. La próxima fecha, ante ADT en Tarma, el ‘Pirata’ puede igualar al ‘Patrón’ y escalar una posición más; es decir, estar en la casilla 12 de goleadores históricos y ponerse cada vez más cerca del top 10, ubicación que aún mantiene Henry Quinteros (57).

El primero paso de Barcos será superar al ‘Patrón’ e ir a la caza del registro de José Soto, con 55 goles. El ‘Pirata’ todavía está muy lejos de los 175 tantos de Waldir Sáenz, líder de esta tabla, pero ya marcó un precedente desde el año pasado, siendo el máximo artillero foráneo del club y sacándole una mayor ventaja a su predecesor el brasileño Rosinaldo Lopes (36). El reto más concreto es el top 10.

Tabla de máximos goleadores en la historia de Alianza Lima Goles 1. Waldir Sáenz 178 2. Teófilo Cubillas 167 3. Víctor Zegarra 128 4. Pedro León 104 5. Emilio Salinas 102 6. Freddy Ravello 101 7. Wilmer Aguirre 92 8. Juan Illescas 85 9. Juan Rivero 76 10. Henry Quinteros 57 11. José Soto 55 12. José Velásquez 51 13. Hernán Barcos 50 14. César Cueto 46

Cada presentación de Alianza será una nueva oportunidad para que el ‘Pirata’ siga rompiendo récords. Además, sus posibilidades podrían aumentar con los partidos de Copa Libertadores, aunque ahí tiene una deuda pendiente al no haber marcado aún en dicho torneo con camiseta blanquiazul. En 11 partidos en el certamen continental, entre 2022 y 2023, Barcos no ha podido romper las redes y esa una ‘espina’ que deberá quitarse en esta edición.

Otro reto que tiene para esta temporada es ser no solo el goleador del club, sino del campeonato. Desde que llegó en 2021 ha estado cerca, pero no ha podido estar en lo más alto de la lista de artilleros. Su primera temporada con Alianza se quedó a dos goles de Luis Iberico (12); la temporada 2022, a uno de Luis Benites (19) y el año pasado a cinco de Santiago Giordana (22). Este año, la figura no le está favoreciendo con las 13 ‘dianas’ de Martín Cauteruccio, pues Barcos solo lleva dos celebraciones. Aún están lejos del podio, pero para su suerte esto recién empieza.

¿Cuándo y dónde ver el Alianza Lima vs. ADT?

Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a ADT por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 1 de marzo desde las 3:00 p.m. y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX, disponible en DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Recordemos que la última vez que los íntimos visitaron a los celestes fue por la fecha 18 del Apertura 2023, con triunfo de los locales por 2-1 gracias al doblete de Víctor Perlaza; Pablo Sabbag marcó el empate parcial a favor de los ahora dirigidos por Alejandro Restrepo.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO