El fútbol tiene reencuentros que van más allá de una simple fotografía o un saludo casual, algunos evocan momentos de gloria y recuerdos imborrables. Eso ocurrió recientemente con dos referentes que dejaron huella en Alianza Lima, quienes volvieron a cruzar caminos después de algunos años donde compartieron vestuario, goles y títulos. Hernán Barcos y Jefferson Farfán, protagonizaron una escena que recordó los días más felices del hincha íntimo y despejó cualquier duda sobre la relación entre ambos ídolos.

La escena fue suficiente para despertar la nostalgia entre los hinchas de Alianza Lima. En medio de un evento organizado por Nike, dos de los máximos referentes del último tiempo en La Victoria volvieron a encontrarse. Hernán Barcos y Jefferson Farfán, protagonistas del bicampeonato 2021-2022, sellaron su reencuentro con un cálido abrazo y una charla que disipó cualquier rumor de enemistad entre ellos.

Durante los últimos años se había especulado sobre una supuesta distancia entre ambos exjugadores, especialmente tras el retiro de Farfán. Sin embargo, las imágenes difundidas este fin de semana reflejaron todo lo contrario: camaradería, respeto y una evidente alegría por volver a coincidir.

Plantel de Alianza Lima que fue campeón en el 2021. (Foto GEC Archivo)

En un ambiente distendido, la ‘Foquita’ y el ‘Pirata’ conversaron durante varios minutos, posaron para las cámaras y compartieron anécdotas. En un momento, Farfán, entre risas, le preguntó a su excompañero: “¿Ya probaste los anticuchos?”, a lo que Barcos respondió de inmediato: “Los mejores”. Posterior a ello, siguieron conversando y fueron solicitados por una foto.

Vuelve a la memoria las épocas del Bicampeonato

El vínculo entre ambos fue clave durante las temporadas en las que compartieron vestuario. Barcos fue el goleador del equipo y Farfán, pese a sus lesiones, se convirtió en un líder dentro y fuera del campo. Juntos levantaron cuatro trofeos con Alianza Lima: dos Torneos Clausura y dos campeonatos de la Liga 1, consolidando una dupla que marcó época.

Desde entonces, los caminos de ambos tomaron rumbos distintos. Farfán decidió retirarse del fútbol profesional en 2022, mientras que Barcos continuó su carrera con los ‘intimos’. Si bien, hubieron muchos rumores en torno al año 2022 por una supuesta separación del grupo por contar con ambas figuras como líderes, este reencuentro disipa un poco lo que siempre se ha comentado.

Hernán Barcos y Jefferson Farfán fueron bicampeones con el cuadro 'blanquiazul'. Foto: Alianza Lima.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de caer por 1-2 con AUDH, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Boys, por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

