Un clima de tensión entre dirigentes del fútbol peruano volvió a encenderse luego de las declaraciones de Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal, quien apuntó directamente contra Universitario de Deportes al insinuar que el club merengue tendría control sobre la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Las palabras del exdirigente no tardaron en generar controversia, y desde Ate llegó una respuesta contundente de Franco Velasco, actual administrador del cuadro crema.

Las afirmaciones de Cantuarias surgieron en una entrevista reciente, en la que buscó explicar las razones del declive deportivo del conjunto rimense durante los últimos años. En medio de sus argumentos, el exdirectivo lanzó duras críticas hacia Universitario, asegurando que el club “maneja la Federación” y que ello explicaría su buen momento.

“Vuelvo a repetir, la confianza es el principal factor que impide la unidad. Sin unidad es muy difícil que pueda competir con un tricampeón como la ‘U’, maneja la Federación y que adicionalmente a ello tiene al director deportivo en la Federación”, manifestó.

Sporting Cristal vs. Universitario será reprogramado. (Foto: Liga 1)

La respuesta desde el Monumental no se hizo esperar. Franco Velasco, en declaraciones para el programa Colectivo World, rechazó categóricamente las palabras de Cantuarias y apuntó a un trasfondo político y personal detrás de sus comentarios. “Hoy muchos exdirectivos o actuales administradores aprovechan la grandeza y el éxito notorio de Universitario de Deportes para colgarse y buscar adeptos entre sus propios hinchas”, señaló el dirigente merengue.

Velasco sostuvo que los logros deportivos de Universitario han despertado incomodidad en otros sectores del fútbol peruano, especialmente en aquellos que no atraviesan un buen momento institucional. “Porque, qué mejor que atacar al que está haciendo bien las cosas, para después decir: ‘Yo ataqué a Universitario, yo soy el verdadero hincha que debería estar’. Esa es una estrategia bastante antigua que se repite cada vez que al club le va bien”, agregó el administrador.

El representante del cuadro crema también se refirió directamente a las intenciones que, según él, tendría el exmandatario celeste. “Creo que el señor Cantuarias tiene una necesidad de regresar a Sporting Cristal y necesita desesperadamente que sus hinchas le hagan el amén, y por eso seguramente ataca a Universitario de Deportes”, expresó Velasco, en una declaración que avivó aún más el debate en redes sociales.

Franco Velazco fue designado por Sunat como nuevo administrador de Universitario tras la renuncia de Jean Ferrari. (Foto: Universitario de Deportes)

El administrador de la ‘U’ enfatizó que el club ha logrado su éxito gracias a una gestión profesional y transparente, basada en la planificación deportiva y el trabajo colectivo. En ese sentido, recalcó que los recientes campeonatos no son producto de favores institucionales, sino del esfuerzo de todo el plantel y cuerpo técnico.

Finalmente, Franco Velasco desafió públicamente a Felipe Cantuarias a sustentar sus afirmaciones con pruebas concretas. “Yo le digo públicamente al señor Cantuarias que demuestre probatoriamente cuáles son las pruebas que sustentan sus afirmaciones”, declaró. Con ello, el dirigente crema cerró su intervención reafirmando la posición de Universitario frente a las acusaciones que buscan, según él, “ensuciar el mérito deportivo del club más grande del Perú”.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Tras la confirmación de parte de la organización de la Liga 1, Universitario no volverá a tener actividad frente a Sporting Cristal como se había pactado previamente. Sin embargo, volverá a aparecer recibiendo a Ayacucho FC por la jornada 15 del Torneo Clausura. Dicho compromiso está programado para el lunes 20 de octubre desde las 8:15 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERÚ, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como Movistar TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Movistar Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

