César Inga es presente y futuro en la Selección Peruana. El carrilero de Universitario de Deportes, que jugó de lateral izquierdo ante Chile, demostró en el amistoso en Santiago que llegó a la Bicolor para quedarse. Trasladó su buen momento en la Liga 1 al equipo de Manuel Barreto, que en principio lo probó de lateral derecho en los entrenamientos en la Videna, pero luego lo cambió de perfil ante la ausencia de Marcos López por lesión. Igual, el chimbotano cumplió y con creces, marcando su primer gol con el equipo de todos.

El exADT atraviesa el mejor momento de su carrera. Se dio a conocer internacionalmente con Universitario en la Copa Libertadores, y ahora lo hizo a nivel de Selección en el ‘Clásico del Pacífico’. Además de marcar un golazo y gozar de la aprobación de Manuel Barreto en su estreno como DT de la Bicolor, sorprendió a los propios chilenos por su capacidad de desequilibrio para atacar y por cómo le ganó el duelo a Fabian Hormazábal, lateral de la U. de Chile.

“Necesitamos lateral izquierdo? Acá está la solución. César Inga, 23 años. Tiene 2 hijos, Cepeda y Hormazábal”, publicó @TaglePapi en X (antes Twitter), hinchas de la Universidad Católica de Chile. Por otro lado, @Hanti09, fanático de Colo Colo, posteó en la misma red social: “Jugadorazo el lateral izquierdo de Perú. 23 años, rápido, con ida y vuelta, incluso pisó el area e hizo el primer gol del partido. César Inga TRAER @ColoColo”.

“Contento por sacrificio que mostraron los compañeros. Es un grupo nuevo, yo también estoy entrando, y el grupo tiene hambre de gloria de querer superarnos, trabajando para los partidos que vienen. Estamos entrando nueva gente con hambre de gloria, me llevo la ambición de mis compañeros”, declaró Inga, quien demostró que puede desempeñarse bien en ambas bandas.

César Inga fue solicitado por los chilenos al final del partido. (Video: @marcogiovannic)

De hecho, por la jugada del gol comentó que “siempre lo intento en mi club, el enganchar e ir para adentro”. En Santiago le salió redondo, en una conexión 100% Universitario de Deportes: Inga aprovechó un pase largo desde la derecha hacia la izquierda de Jesús Castillo, encaró dos veces a Fabián Hormazábal y venció con un tiro cruzado al arquero Lawrence Vigouroux.

En distintos portales como Sofascore y Flashscore, el chimbotano obtuvo un puntaje promedio de 7.5 sobre 10, siendo el mejor calificado de Perú en la derrota ante Chile. De hecho, un partido que también fue seguido por scouts y emisarios de clubes del extranjero, que aprovechan en seguir de cerca estos amistosos porque se van probando futbolistas jóvenes con proyección.

Cabe destacar que hace unos meses Olimpia de Paraguay buscó a César Inga, a pedido de Fabián Bustos, DT del cuadro paraguayo en aquel entonces y que lo dirigió en Universitario de Deportes, pero el propio futbolista confesó que la operación no se concretó porque a la ‘U’ solo le interesaba una venta y no un préstamo.

Inga tiene contrato con el cuadro crema hasta fines de 2027, así que cualquier interés o propuesta del extranjero también tendrá que ser analizado por el vigente bicampeón del fútbol peruano. Según Transfermarkt, su pase está valorizado en 1 millón de dólares. Por lo pronto, le toca seguir manteniendo un buen nivel en la Liga 1 y aprovechar sus minutos en la Selección Peruana en los amistosos de noviembre.

César Inga está valorizado en 1 millón de dólares, según la web de Transfermarkt. (Foto: AFP)

