A sus 38 años, Hernán Barcos ha demostrado -con su profesionalismo y productividad en el área rival- su vigencia en Alianza Lima, club con el que espera ampliar su contrato. Al ya bordear los 40 la próxima temporada, no es un secreto que el retiro se acerque cada vez más, por lo que el ‘Pirata’ se animó a soñar con ese momento, el mismo que -espera- se dé con la camiseta blanquiazul. La institución íntima está en su corazón.

‘’Todavía no he firmado la renovación con Alianza Lima, pero ya estamos al final de las negociaciones. Si Dios quiere, estaremos todos juntos de nuevo en 2023. Espero no retirarme tan pronto, pero si se da, lo haré aquí porque me dieron mucho en un momento difícil de mi carrera. Si me toca retirarme aquí, lo haré feliz y de la mejor manera’’, sostuvo el delantero en Gol Perú.

Hernán Barcos también analizó lo que significó la llegada de Guillermo Salas al primer equipo de Alianza Lima, lo que ocasionó un cambio importante en la mentalidad del plantel, permitiéndole recuperarse de un mal momento y acabar alzando el título nacional a fin de año.

‘‘’Chicho’ hizo ese cambio en el equipo y nosotros lo sentimos, lo tomamos de la mejor manera y, por suerte, llegamos a una buena final. Desde el primer día, llegó con mucho entusiasmo. Él esperó esta oportunidad y la aprovechó al máximo. El grupo sabía que si no cambiábamos de actitud, sería muy difícil conseguir lo que alcanzamos”, acotó.

Por otro lado, Hernán Barcos -quien en la última temporada anotó 18 tantos- analizó lo que será la próxima participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores, certamen en el que los de La Victoria no la han pasado nada bien en los últimos años, acumulando un registro negativo que buscarán revertir de la mano del DT nacional.

“Es la cabeza. Todo pasa por la mentalidad, por cómo enfrentamos los partidos. Tenemos que ir a disputar y enfrentar los partidos de igual a igual”, finalizó el delantero del combinado blanquiazul, añadió.





