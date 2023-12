Lo bueno

La leyenda del ‘Pirata’ Barcos

Dentro de lo que fue el conflictivo año de Alianza Lima, Hernán Barcos volvió a ser decisivo para guiar a su equipo rumbo a su tercera final consecutiva de la Liga 1 Betsson. El ‘Pirata’ cerró el 2023 con 17 goles y se convirtió en el máximo artillero extranjero de la historia del club con 46 anotaciones en 109 partidos. Con profesionalismo, disciplina, coraje y rebeldía, el delantero blanquiazul demostró que continúa vigente a sus 39 años y ya es considerado ídolo dentro de la institución. Quizá su deuda pendiente es marcar un gol en un certamen internacional con Alianza, pero de igual forma es querido por todos los hinchas. Se ganó su renovación para el próximo año y buscará agrandar su leyenda.

Adiós mala racha

Tras imponerse 2-1 a Libertad en Asunción, Alianza Lima cortó una racha de 11 años seguidos sin poder ganar en la Copa Libertadores. Hasta entonces, registraban 30 partidos ‘al hilo’ sin victorias. Pero eso acabó cuando Aldair Rodríguez y Pablo Sabbag aparecieron frente al arco para anotar sendos goles y poner fin a la sequía internacional. Ese equipo estuvo dirigido por Guillermo Salas, quien tenía fe en que la pesadilla iba a terminar pronto. El triunfo le permitió al cuadro blanquiazul sumar cuatro puntos tras las dos primeras jornadas; sin embargo, no pudieron superar la fase de grupos y quedaron fuera de competencia.

Récord total en taquilla

Más allá del fracaso en cuanto a logros deportivos, el hincha de Alianza Lima respondió en la tribuna como todos los años. Matute lució totalmente lleno fecha a fecha y el aficionado gozó del espectáculo en el estadio. Producto de eso, el club anunció un nuevo récord en taquilla al recaudar 36.5 millones de soles este 2023. La cifra supera por mucho a los casi 23 millones del año pasado, lo cual es un síntoma de lo que podría venir el 2024. Con ello, se demuestra que el apoyo es condicional pese a no cumplir con los objetivos; no obstante, Alianza está obligado a retribuir ese apoyo conquistando títulos y trascendiendo a nivel internacional.

Hernán Barcos marcó un doblete ante Mannucci (Foto: Violeta Ayasta/GEC)

Lo malo y lo feo

El ‘apagón’ de Matute

Tras el final del partido contra la ‘U’ y la coronación de los cremas como campeones de la Liga 1, sucedió un hecho insólito: la cancha de Matute quedó completamente a oscuras, impidiendo que se celebre la ceremonia de premiación. Según el club blanquiazul, las luces se apagaron por motivos de seguridad; pero igual el estadio recibió una sanción de siete meses por parte de la FPF. Alianza apeló y espera que se levante ese castigo. Pese a ello, el hecho dio la vuelta al mundo, ya que pudo ocasionar una tragedia.

La improvisación de Larriera

Mauricio Larriera llegó como reemplazo de Guillermo Salas para darle otro impulso al equipo, uno más ofensivo, vertical y con buen juego. Pero el uruguayo nunca pudo imponer su sello y dio la impresión de que bajo su mando Alianza Lima fue de más a menos. Si bien obtuvo buenos resultados, a la hora de la verdad en los partidos decisivos contra rivales directos, no pudo sacar ventaja. Y la gota que derramó el vaso fue el 3-5-2 que utilizó en la final de vuelta contra Universitario. Improvisó un sistema que jamás usó. ¿Cuál fue el resultado? Derrota para los íntimos y despido para el entrenador, quien tenía contrato hasta fines del 2024.

La salida de ‘Chicho’

Guillermo Salas fue el técnico que diseñó el plantel del 2023. Tras salir bicampeón, tenía la valla alta este año: lograr el tricampeonato y avanzar en la Copa Libertadores. Sin embargo, su etapa en La Victoria terminó producto de la eliminación del torneo internacional y una serie de malos resultados. La directiva le quitó la confianza y ‘Chicho’ dio un paso al costado. Eso sí, bajo su mando, Alianza Lima ganó el Torneo Apertura, clasificó a la definición por el título nacional y acabó con la racha de 11 años sin ganar en la Libertadores. ¿Fue un error sacarlo?

‘Aladino’ sin magia

Christian Cueva llegó como el fichaje más importante del 2023, pero terminó siendo una decepción absoluta. ‘Aladino’ tuvo un año para el olvido en números y rendimiento: no marcó goles y apenas registró una asistencia. Su sobrepeso, falta de competitividad y poca trascendencia opacaron su mejor versión. Cometió un acto de indisciplina cuando faltó a un entrenamiento sin permiso del comando técnico y fue visto en Trujillo celebrando con amistades. Y luego, Depor reveló que el volante jugó lesionado casi todo el año (rotura de ligamentos). Esa fue la razón para que lo sacaran de las finales contra la ‘U’. Desde el club decidieron no renovar su préstamo y hoy está sin equipo.

Christian Cueva no tiene definido dónde jugará en el 2024. (Foto: Getty Images)

Indisciplinas y fiestas

A lo ocurrido con Christian Cueva, se sumó lo hecho por Carlos Zambrano, quien protagonizó una fiesta para su pareja en el que aparecieron varios integrantes del plantel blanquiazul. Pablo Sabbag, Andrés Andrade, Bryan Reyna, entre otros más, fueron captados en dicha reunión. Las imágenes fueron publicadas en redes sociales y generaron fastidio entre los hinchas aliancistas, quienes acusaron a los jugadores de falta de compromiso con la institución. El problema es que muchos de ellos no jugaban por lesión.

Todo un equipo lesionado

A finales de agosto, Alianza Lima tuvo hasta 11 lesionados en su plantel: Franco Saravia, Ricardo Lagos, Carlos Zambrano, Santiago García, Yordi Vílchez, Andrés Andrade, Cristian Benavente, Jairo Concha, Bryan Reyna, Franco Zanelatto y Pablo Sabbag estuvieron ausentes algunas semanas por distintas molestias. Se cuestionó al área médica del club, renunciaron algunos miembros y la polémica se desató. En pleno Clausura, los íntimos tuvieron que arreglárselas para no quedar descompensados ni perder puntos. Si bien lograron cerrar el descentralizado como líder del Acumulado, no fue suficiente para alcanzar el tricampeonato.

El ‘Chaval’ no sumó minutos

Cristian Benavente afrontó una larga lesión a los ligamentos que le impidió jugar en todo el 2023. Se operó a inicios de año, pasó por una larga etapa recuperación y se unió en octubre al plantel. Sin embargo, Mauricio Larriera no lo convocó para ningún partido y el ‘Chaval’ no sumó minutos. Debido a ello, no le renovaron el contrato y ahora busca equipo.









