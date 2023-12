A lo largo del 2023, la Selección Peruana participó en 10 encuentros, distribuidos entre cuatro amistosos y seis clasificatorios sudamericanos. La única victoria del año se registró en los duelos preparatorios (vs. Corea del Sur), seguida de tres empates y seis derrotas. En cuanto a los puntos en las Eliminatorias 2026, la bicolor solo logró sumar el 11% de los puntos en juego, quedando en la última posición durante el 33% del torneo. Futbolísticamente, lejos de clasificar a la siguiente Copa del Mundo, desde la FPF decidieron removerlo de su cargo, y terminará el año con un reemplazo: Jorge Fossati.

Gira por Europa

Los primeros encuentros del año se llevaron a cabo en el Viejo Continente, enfrentando a dos rivales de envergadura: Alemania y Marruecos. Mientras la primera representa una selección de peso mundial, el equipo africano venía de conquistar el cuarto puesto en la Copa del Mundo Qatar 2022. Estos enfrentamientos, que en la previa se anticipaban como desafiantes, terminaron por poner al descubierto las falencias del equipo dirigido por Reynoso.

La estadística más preocupante fue la ausencia de disparos al arco en ambos encuentros, un patrón que persistió hasta las Eliminatorias 2026. Además, se evidenciaron desajustes en defensa, especialmente frente a los teutones, donde fuimos sometidos durante los 90 minutos. De no ser por la destacada actuación de Pedro Gallese, el marcador podría haber sido aún más abultado. Frente a los marroquíes, tuvimos un poco más de posesión, pero tampoco logramos generar peligro. En esta gira, Reynoso utilizó a 21 jugadores, usando el máximo cambios permitidos por partido.

Ante Alemania, el entrenador nacional optó por emplear una línea de tres, específicamente el esquema 3-5-2, el cual no arrojó resultados positivos. Después de esta experiencia, para el siguiente encuentro, el ‘Cabezón’ volvió al familiar 4-2-3-1 que había sido exitoso bajo la dirección de Ricardo Gareca y que nos brindó muchas alegrías. Se comprendió que esos partidos sirvieron como pruebas y que el entrenador había extraído conclusiones significativas de estas experiencias.

Fecha Rival Lugar Marcador Tiros totales Tiros al arco Jugadores utilizados 25-03 Alemania Mainz (Alemania) 0-2 0 0 17 28-03 Marruecos Madrid (España) 0-0 3 0 17

Gira por Asia

En el mes de junio, la selección afrontó los dos últimos amistosos previos al inicio de las Eliminatorias 2026, eligiendo esta vez a rivales dinámicos y veloces como Japón y Corea del Sur, ambos conjuntos con destacada participación en Qatar 2022. Para estos enfrentamientos, Perú tuvo la sorpresa de la reaparición de Paolo Guerrero con la camiseta nacional después de su llegada a Racing Club.

El primer encuentro dejó un sabor dulce, ya que con un gol de Bryan Reyna, la bicolor logró imponerse a la escuadra coreana, marcando quizás uno de los mejores partidos en la era de Juan Reynoso al mando del combinado blanquirrojo. Guerrero demostró estar más vigente que nunca al asistir para la anotación del jugador de Alianza Lima. Sin embargo, todo pareció ser una ilusión momentánea.

Para el siguiente encuentro, Reynoso realizó cambios en la alineación e incluso se animó a jugar con Guerrero y Lapadula. Esta vez, el plan le salió mal. Japón nos derrotó de manera contundente por 4-1, con demasiados errores y horrores en defensa. Comenzamos a notar que había jugadores como Christian Cueva que ya no estaban a la altura de las exigencias. Llegamos al torneo premundialista de la peor manera posible. Por otro lado, al igual que en Europa, Reynoso llevó a cabo pruebas con un total de 21 jugadores, utilizando a 17 en cada encuentro . Cabe destacar que Pedro Gallese fue el único que participó durante la totalidad de los minutos en los cuatro partidos preparatorios.

Rival Lugar Marcador Jugadores utilizados 16-06 Busan (Corea del Sur) 1-0 17 20-06 Suita (Japón) 1-4 17

Eliminatorias 2026

Juan Reynoso ha obtenido apenas el 11% de los puntos en disputa por las Eliminatorias 2026 , estableciendo un récord negativo en el fútbol peruano al registrar el peor desempeño en las seis primeras fechas desde la implementación del nuevo formato de clasificación en 1998. Este rendimiento se sitúa por debajo incluso de nuestras etapas más difíciles, como en las clasificatorias para Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

No solo fue discreta nuestra actuación en términos de puntos, sino que también ocupamos la última posición en cuanto a rendimiento ofensivo. En seis jornadas, solo logramos marcar una vez, y esto ocurrió en el último partido del año frente a Venezuela. En cuanto a los remates al arco, promediamos 1.2 por juego. En defensa, la situación tampoco fue positiva, ya que después del enfrentamiento con Bolivia, fuimos el equipo que más veces vio caer su arco.

Fecha Rival Marcador 07/09 Venezuela (Local) Perú 1-1 Venezuela 12/09 Bolivia (Visita) Bolivia 2-0 Perú 12/10 Argentina (Local) Perú 0-2 Argentina 17/10 Chile (Visita) Chile 2-0 Perú 16/11 Brasil (Local) Perú 0-1 Brasil 21/11 Paraguay (Visita) Paraguay 0-0 Perú

Reynoso mantuvo rotación como una característica distintiva durante su paso por el banquillo nacional. A pesar de intentar disipar las dudas sobre este aspecto durante su presentación como nuevo entrenador de Perú, señalando que la “rotación quizás termina siendo una leyenda urbana”, el tiempo no ha respaldado sus afirmaciones. Al llegar al final de la sexta jornada de las Eliminatorias 2026, nuestra selección ha utilizado a 29 jugadores y nunca ha repetido una alineación inicial.

Reynoso probó con diferentes jugadores en defensa, mediocampo y ataque, sin repetir una pareja de zagueros centrales en ninguna ocasión. La última combinación fue Renato Tapia y Alexander Callens. Este enfoque único no se ha visto en ninguna otra selección sudamericana en estas Eliminatorias. Queda en duda si Reynoso aplicó una estrategia de rotación o si simplemente no pudo encontrar un equipo base , sin identificar a once jugadores en los que confiar para el proceso premundialista.

Las seis zagas centrales que usó Reynoso en las Eliminatorias 2026

Paraguay vs. Perú Perú vs. Brasil Chile vs. Perú Perú vs. Argentina Bolivia vs. Perú Perú vs. Venezuela Miguel Araujo-Luis Abram Renato Tapia-Luis Abram Carlos Zambrano-Luis Abram Anderson Santamaría- Luis Abram Carlos Zambrano-Alexander Callens Renato Tapia-Alexander Callens

Juan Reynoso, a pesar de utilizar casi treinta jugadores, no logró destacarse como el ‘Ajedrecista’, ya que sus movimientos tácticos resultaron en fracasos. Inicialmente, priorizó la defensa, creando una brecha entre el ‘9′ y sus compañeros. Intentó corregirlo con cambios en las bandas, pero la falta de un creador limitó su efectividad. En situaciones críticas, recurrió a jóvenes sin un plan definido, resultando en improvisación.

Declaraciones desafortunadas

Más allá del pobre rendimiento fuera de la cancha, Juan Reynoso tampoco lo compensó en sus conferencias de prensa. Su falta de habilidad para comunicarse, combinada con soberbia, ha generado rechazo entre la hinchada y hasta dentro de su propio plantel. Este descontento se evidenció después del enfrentamiento con Argentina, cuando Reynoso comentó: “Lamentablemente, Bryan Reyna y Joao Grimaldo no están en condiciones de jugar ni siquiera 60 minutos. Esta es la carencia que nos da la liga local. Lo vimos con Franco Zanelatto”. Aunque pueda ser cierto en términos del nivel de la Liga 1, las palabras del entrenador de la selección nacional resultan excesivamente crudas. Esto afecta no solo al jugador, sino también a sus compañeros y puede tener un impacto negativo en la reputación tanto del futbolista como del campeonato.

Además, las declaraciones de Reynoso después del partido dejaron mucho que desear. Sus palabras reflejaron un enfoque en convertir la adversidad en motivación, evitando culpar a los jugadores, resaltando el respaldo del equipo, destacando el esfuerzo y expresando confianza en la sostenibilidad de su proceso. Estas afirmaciones perduraron incluso cuando ya se vislumbraba su salida de la selección.

vs. Brasil: “Ese dolor tiene que transformarse en gasolina para lo que se viene. Esa es la mayor bronca hoy”.

vs. Chile: “Sería repartir culpas, la verdad no me interesa repartir culpas, lo que más me interesa es que los jugadores estén convencidos”.

vs. Argentina: “Después del partido ellos me llamaron a un costado, 6-7 jugadores me expresaron su total apoyo, no voy a hablar más de ese tema”.

vs. Bolivia: “ Mientras yo veo el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan, el esfuerzo que han hecho hoy a 3,600 metros, eso me ilusiona”

“ vs. Venezuela: “No tengo la intención de convencerlos. Seguramente hay argumentos para explicar que mi proceso sigue siendo sostenible”.

Cambio de timón

Aunque Juan Reynoso tenía todos los indicios de que su tiempo al mando de la selección peruana llegaba a su fin, el entrenador se aferró al cargo, incluso recurriendo a su representante como intérprete. No obstante, tras el empate contra Venezuela, las altas esferas de la FPF dejaron en claro su postura de cambiar al responsable de dirigir el equipo peruano.

Inmediatamente surgieron especulaciones sobre posibles sucesores. La opción más concreta fue la de Jorge Fossati, con quien Juan Carlos Oblitas se reunió en Uruguay. Después de varias semanas de negociación para rescindir el vínculo con el ‘Cabezón’, salió humo blanco desde la Videna y el estratega uruguayo comenzará el 2024 al mando del combinado nacional.

El comunicado de la FPF sobre la salida de Juan Reynoso. (Foto: FPF)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR