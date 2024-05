La derrota ante Fluminense (3-2) en el Maracaná de Río de Janeiro fue un duro golpe para Alianza Lima, pues llegaba con la ilusión de ganar y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores; sin embargo, terminó quedándose con las manos vacías. Este jueves por la mañana, el conjunto ‘blanquiazul’ llegó a Lima y Hernán Barcos, en declaraciones a los medios, no dudó en asegurar que el entrenador Alejandro Restrepo debe continuar al mando del primer equipo.

Debido a que quedó último el Grupo A de la Libertadores y que no hizo un buen Torneo Apertura (quedó a siete puntos del ganador Universitario de Deportes), se ha comenzado a hablar sobre la posible partida del técnico colombiano. A la salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el ‘Pirata’ dejó claro que no deberían existir dudas de la continuidad del DT por el trabajo que ha realizado en el primer semestre.

“No creo que esté en duda la continuidad del entrenador porque las cosas no salieron bien. El que no lo quiere ver es porque está ciego”, apuntó el delantero argentino de 40 años, quien jugó en el segundo tiempo en el duelo ante el vigente campeón continental. El exjugador de LDU de Quito tiene claro que el equipo ‘íntimo’ ha mejorado en sus actuaciones y que este es el camino a seguir para continuar con la evolución.

Depor pudo conocer que los directivos de la institución de La Victoria le han mostrado su respaldo a Restrepo y que continuará en el cargo, por lo que quedará enfocado en el Torneo Clausura 2024. Para los dirigentes, Alejandro tiene la capacidad para mejorar los resultados del Apertura y luchar y ganar el título nacional a fin de año. El técnico tiene un mes y medio para corregir los errores e iniciar con fuerza el segundo certamen de la temporada.





La palabra de Alejandro Restrepo

En conferencia de prensa, luego de la caída ante el ‘Flu’, el DT ‘cafetero’ sostuvo que van a “reevaluar, replantear y reconocer los errores” en estas semanas de para que tienen los clubes por la Copa América. “Hay que mirar hacia adentro, para ver qué se hizo bien, que no. Hay que hacerlo como institución, como comando técnico y seguramente cada jugador lo va a hacer”, dijo.

Restrepo señaló que Alianza Lima “tiene en la mira ser campeón” y que pondrá todo de su parte para lograrlo. “Ahora queda un segundo semestre donde, sin jugar torneo internacional, Alianza tiene que enfocarse para ser el primero del Clausura y tener la posibilidad de jugar la final en Perú. Ojalá que pueda sostener actuaciones como estas, porque compitiendo así va a estar más cerca de ganar el título”, concluyó.





Los números del ‘Pirata’ en la Libertadores 2024

Hernán Barcos ha jugado en cinco de los seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Solo se perdió el encuentro ante Cerro Porteño en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción. Inició acciones en tres duelos e ingresó en el segundo tiempo en dos cotejos. Además, anotó dos goles, uno a Colo Colo y otro al conjunto paraguayo, ambos en el Estadio Alejandro Villanueva.





¿Cuándo inicia el Torneo Clausura?

Luego de que Universitario de Deportes ganara el Torneo Apertura, la Liga 1 2024 entrará en un periodo de receso y los clubes peruanos deberán planificar su segundo semestre de la temporada. El parón se da debido a la Copa América de Estados Unidos, que se desarrollará hasta mediados de julio y donde la Selección Peruana participará y contará con algunos convocados de los equipos locales.

En ese sentido, considerando que el certamen continental iniciará el 20 de junio y finalizará el 14 de julio, lo más probable es que el Torneo Clausura empiece entre la segunda y tercera semana del séptimo mes del año. Así pues, los clubes contará con alrededor de un mes y medio para planificar todo lo concerniente a fichajes, movidas en el mercado de pases, posibles préstamos o salidas, y un realizar trabajo que los invite a mejorar.





