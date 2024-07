El panorama de Alianza Lima es el siguiente: ocuparon el cuarto lugar en el Torneo Apertura y le dijeron adiós a la Copa Libertadores en fase de grupos; por ello, quedarse con el Clausura y, por supuesto, el título Nacional es una obligación. Y un detalle que se necesita mejorar en la pizarra de Alejadro Restrepo está vinculado al ataque. Tomando en cuenta esa realidad, Depor conoció que Kevin Quevedo -actual jugador de la Universidad Católica de Ecuador- está en la mira. ¿Es sencilla la operación? Aquí te lo contamos.

Se conoció que los blanquiazules ya hicieron llegar una propuesta al grupo empresarial del futbolista nacional; pero la misma por ahora no se acerca a lo que pretende el entorno del atacante. Entonces, ¿las conversaciones terminaron? No, desde La Victoria mejorarían la cifra para asegurar al jugador que fue campeón en Matute en el 2017. Ahora, hay que tomar en cuenta que que si bien Quevedo tiene contrato en el club ecuatoriano hasta diciembre, no tendría problemas en salir.

Sucede que si se llega a un acuerdo con Alianza Lima, se activaría la cláusula de salida que existe en el contrato entre el delantero nacional y el elenco ‘Camaratta’. Cabe señalar que Kevin Quevedo registra dos goles y dos asistencias en 20 encuentros entre la Serie A y la Sudamericana. Y fue utilizado por su entrenador, el argentino Jorge Célico, tanto como extremo por la derecha e interior por el mismo lado. Ojo, el libro de pases en el fútbol peruano estará abierto hasta el 31 de agosto.

Catriel y Axel: la lupa sobre los hermanos Cabellos

Mientras el primer equipo de Alianza Lima se alista para jugar este sábado ante la Universidad César Vallejo en Trujillo, por la primera fecha del Torneo Clausura, el área deportiva no descansa y evalúa constantemente el proyecto deportivo de esta temporada y del 2025. En ese escenario, se tendría un contacto con Racing Club de argentina para renovar el contrato de Catriel Cabellos, ya que el préstamo termina en diciembre.

Además, el club victoriano buscará la misma operación con su hermano Axel, de 17 años, quien actualmente está en la reserva de la ‘Academia’ (es polifuncional: juega de lateral o extremo). Además fue reclutado por ‘Chemo’ Del Solar en la selección Sub 20, la cual se alista para el Torneo Sudamericano de la categoría en Arequipa (será el próximo año).

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. César Vallejo?

Alianza Lima vs. César Vallejo se disputará el sábado 13 de julio. El inicio del encuentro está fijado para las 3:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:30 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:30 p.m. y en España a las 10:30 de la noche.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. César Vallejo?

Alianza Lima vs. César Vallejo será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





