Después de una serie de partidos amistosos, Alianza Lima quedó listo para lo que será el inicio del Torneo Clausura. Luego de terminar en el cuarto lugar de la tabla en el Apertura y la eliminación en fase de grupos de Copa Libertadores, los blanquiazules se enfocarán exclusivamente en el campeonato local y buscarán ganar el segundo torneo de la temporada para pelear por el título nacional de Liga 1 a fin de año. César Vallejo será el primer rival de los íntimos este sábado 13 de julio en el Estadio Mansiche de Trujillo, por lo que el técnico Alejandro Restrepo deberá ajustar los últimos detalles de la parte ofensiva de su equipo, una zona donde los de La Victoria han tenido varios problemas durante la primera parte del año.

Con 40 años, Hernán Barcos continúa siendo pieza fundamental y ha sido el ‘salvador’ del equipo en varios pasajes de este 2024; sin embargo, no basta solo con el aporte goleador del ‘Pirata’ y los victorianos necesitan de sus otras piezas ofensivas. El colombiano Pablo Sabbag ya se encuentra recuperado de su lesión y se encuentra listo para reaparecer en este Clausura, mientras que el panameño Cecilio Waterman también superó sus molestías y trabaja para llegar a punto para el duelo frente a los ‘Poetas’. Por su parte, Jeriel De Santis sigue generando dudas y no termina de mostrar un rendimiento acorde a lo que esperaban en tienda blanquiazul, pero tendrá este campeonato para ganar confianza y demostrar que puede ganarse un sitio en el equipo.

La dupla ofensiva ante Vallejo

Para el duelo frente a los ‘Poetas’, Restrepo tendría en mente utilizar a Barcos junto a De Santis desde el arranque. Sabbag y Waterman aún no están al 100 % como para iniciar el encuentro, por lo que el colombiano probaría la dupla con el ‘Pirata’ y atacante nacido en Venezuela, una fórmula ya utilizó en varios partidos del Apertura y también en los últimos encuentros de preparación. Aunque otra opción sería mover a Kevin Serna del carril derecho y colocarlo junto al argentino, una alternativa que le ha rendido bien cuando la ha ensayado, ya que en esa posición el colombiano puede moverse libremente por todo el frente de ataque y aprovechar su velocidad para ganar las espaldas de los defensores rivales.

Si Sabbag y Waterman no llegan al 100 %, Hernán Barcos y Jeriel De Santis arrancarían frente a Vallejo. (Foto: Liga 1)

¿Sabbag estará listo ante los ‘Poetas’?

El delantero sufrió una lesión a inicios de año jugando la Copa Asiática con la selección de Siria y se perdió toda la primera parte del 2024 con Alianza Lima; sin embargo, el ‘Jeque’ ya se encuentra recuperado y tuvo minutos en los amistosos frente a Bolívar y Sporting Cristal en Matute. Pese a que volvió a encender las alarmas en la previa del último encuentro de preparación frente a Sport Boys, se conoció que su ausencia tuvo que ver por una fuerte infección estomacal, pero estará listo para el próximo sábado para enfrentar a Vallejo.

El ‘Jeque’ anotó un total de 10 goles en 27 partidos disputados en 2023, pero se perdió varios encuentros durante aquella temporada por problemas en su tobillo. Para este año, en La Victoria volvieron a confiar en él para el ataque, pero las lesiones nuevamente le jugaron en contra y no jugó ni un solo minuto del Apertura. Por esta razón, el delantero nacido en Barranquilla buscará esta segunda parte del año volver a mostrar su mejor versión vistiendo la camiseta blanquiazul y ganarse su lugar como el delantero principal del cuadro íntimo.

Pablo Sabbag llegó en 2023 a Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Qué pasa con Waterman?

El panameño es otro a quien esperan que pueda estar listo para el partido frente a Vallejo. El futbolista de 33 años, que lleva cinco goles con camseta blanquiazul, recién se recupera de una lesión que sufrió jugando Eliminatorias con la Selección de Panamá y que lo dejó fuera de la Copa América, por lo que no ha sido parte de los amistosos con el objetivo de no arriesgarlo. La idea del CT era que pueda llegar con ritmo, pero tomarán con calma su recuperación y no tenga ninguna recaída para que no afecte los planes de Restrepo.

Recordemos que en la planificación inicial de Alianza de este 2024 era que tanto Sabbag como Waterman integren la dupla ofensiva titular del equipo para el torneo local y la Copa Libertadores; no obstante, la lesión del colombiano trastocó los planes del entrenador e hizo que aún no pueda alinear a ambos, aunque para este torneo, Restrepo ya podrá contar con los dos atacantes y podría decidir utilizarlos como recambio frente a la Vallejo o hacerlos arrancar en los siguientes encuentros. De esta manera, los blanquiazules por fin podrán tener a su plantel completo para el Clausura y buscarán quedarse con el primer lugar para disputar una nueva final con la ‘U’.

Cecilio Waterman se lesionó jugando con Panamá, pero estaría listo para el inicio del Clausura. (Foto: Alianza Lima)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR