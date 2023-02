A puertas de cumplir 122 años de vida institucional, Alianza Lima estrenará iluminación de última tecnología en el estadio Alejandro Villanueva. El proyecto, que viene implementándose hace seis meses atrás, ya es casi una realidad gracias a Jaime Yzaga y la empresa que representa, Musco Lighting. Para que nos cuente un poco más y nos brinde detalles sobre esta novedad en Matute, Depor conversó con el también extenista peruano.

Cuál es la expectativa de la institución con las nueva iluminación en Matute...

Hay bastante expectativa de todos los hinchas. Por el club también. Lo tomamos como desde el primer momento, con una responsabilidad grande porque es un proyecto grande, pero también con mucho gusto de poder estar en el estadio de Alianza, que es mi club, haciendo una obra para beneficio del club, de los jugadores, que son los que van a jugar y poder disfrutar de una iluminación de primer nivel y obviamente los hinchas, cuando estén acá, cuando vean lo que tendrá el club. Va a ser un espectáculo.

A qué estadio de Sudamérica o del mundo puede compararse Alianza Lima con estas nuevas luminarias...

La iluminación del estadio Alejandro Villanueva será una de las mejores del mundo. Estas mismas lámparas, esta misma iluminación, están instaladas en los mejores estadios del mundo, de los equipos más importantes de Europa, de la Premier League, en Asia también. Realmente es una tecnología de última generación y trae algunas cosas nuevas como un show de luces. Va a ser una cosa distinta. Antes, cuando uno veía el estadio, se veía, pero poco. Para mí siempre era una incógnita de cómo los jugadores podían jugar con una iluminación baja, pero ahora va a ser una cosa muy distinta.

Anteriormente ya hubo una intención de cambiar las luces, pero no se llegó a nada...

Creo que era el momento que el club tenía que dar este paso. Qué bueno que lo haya dado ahora. Claro que Alianza Lima tenía este proyecto plasmado hace muchos años, no es una cosa de ahora. pero seguramente no era el momento. Económicamente no estaban dispuestos. Son muchos factores que no los conozco de verdad. No es algo que pueda yo responder, pero en buena hora que ahora se ha realizado. Esto empezó a gestarse en julio o agosto del año pasado y en febrero lo tenemos instalado. Es un proyecto que avanzó rápido también porque Alianza Lima ya había explorado todo esto con anterioridad. No es algo nuevo.

Alianza Lima lleva meses trabajando para renovar la iluminación del Estadio Alejandro Villanueva. Foto: Club Alianza Lima

¿Cómo se han preparado para que todo salga bien en esta ocasión?

Tenemos el apoyo de la fábrica. Musco, que es una compañía muy importante en iluminación deportiva. Ellos nos han dado todo el soporte, toda la tecnología, todos los diseños. Tienen todos sus sistemas para poder rápidamente porque en el camino hubo varios cambios. Los postes fueron ubicados en un lugar, pero después se movieron de lugar, porque Alianza Lima tiene proyectado crecer su estadio. Rápidamente debía hacerse los diseños para que sean aprobados y no demoraron. Entonces, ha sido un trabajo constante, pero así es esto. Entendemos que así tiene que ser. Estamos armando los postes y muy pronto los vamos a ver arriba.

Cuando se inauguran las nuevas luces y qué está preparando Alianza Lima para esta fecha especial...

No quiero decir la fecha. Alianza Lima tiene la fecha. Ellos deben comunicarlo.

Cuánto está creciendo Alianza Lima en cuanto a infraestructura...

Yo estoy a cargo solo de la iluminación. No te podría responder eso. He escuchado sobre la ampliación del estadio porque por eso se movieron los postes. No te puedo mayor detalle, eso lo debe ver la gente de Alianza Lima.

Incluyendo el CAR?

Exactamente, eso es algo que no está en mi área de trabajo. Eso sí, un club como Alianza debe estar mirando siempre en el futuro, cómo mejorar y progresar, tener mayores facilidades para los jugadores, para las divisiones de menores y mejores condiciones para sus socios, sus asistentes al estadio que vienen masivamente. Hoy todos quieren venir al estadio de Alianza y es algo increíble lo que se vivió en el 2022. Venía ya trayendo ese aliancismo que ha crecido en los últimos años.

A nivel futbolístico, cuánto perjudica la suspensión de la Liga 1 para Alianza Lima de cara a la Libertadores. ¿Cambia el objetivo de superar la fase de grupos o acabar con esa racha negativa en el torneo?

No soy trabajador de Alianza Lima. Solo fui contratado por el tema de las luces, pero sí como dices, en la parte deportiva, es un problema para Alianza no estar jugando. Creo que para los clubes tener a sus jugadores parados es complicado , otros países están jugando seguramente, y con miras a la Copa Libertadores esperemos que esto se reanude pronto para que Alianza Lima pueda llegar en óptimas condiciones.

¿Cómo ve al equipo 2022 de Alianza Lima?

Alianza Lima ha hecho su trabajo y lo seguirá haciendo. Siempre un plantel con jugadores nuevos tiene que acoplarse y ojalá que eso funcione bien, que eso camine. Todos esperamos lo mejor para el club y para el equipo.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.