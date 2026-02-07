La derrota en Paraguay no solo dejó un resultado adverso para Alianza Lima, sino también una serie de interrogantes alrededor de las decisiones técnicas que tomó el comando técnico de Pablo Guede. El once inicial sorprendió a más de un hincha y generó debate en redes y en el entorno íntimo. Algunos nombres habituales no aparecieron desde el arranque, lo que encendió las críticas y las especulaciones. En ese contexto, Jairo Vélez, uno de los futbolistas más señalados por su ausencia decidió hablar. Su nombre estuvo entre los más comentados tras el partido.

Luego del entrenamiento, Jairo Vélez fue consultado directamente por su suplencia ante 2 de Mayo. El volante dejó en claro que existió una conversación previa con Pablo Guede, lo que permitió que la decisión no lo tomara por sorpresa, aunque sí generó debate entre los hinchas.

Lejos de mostrar molestia pública, el futbolista optó por respaldar el manejo del entrenador. Según explicó, entiende que este tipo de decisiones forman parte del fútbol profesional y que el cuerpo técnico arma el equipo en función de su plan de juego, más allá de los nombres propios.

Jairo Vélez. (Foto: Alianza Lima)

En ese sentido, Vélez remarcó que el grupo mantiene el compromiso intacto pese al resultado adverso. Desde su postura, el plantel está enfocado en seguir compitiendo y no permitir que una decisión puntual afecte el clima interno ni el objetivo colectivo.

El mediocampista también hizo un análisis del desarrollo del partido en Paraguay. Consideró que Alianza tuvo momentos de control y aproximaciones claras, pero reconoció que en la Copa Libertadores los errores se pagan caro, especialmente cuando se juega de visita.

Para Vélez, el gol recibido cambió el rumbo del encuentro y condicionó el trámite. A partir de ahí, el equipo intentó reaccionar, pero no logró concretar las situaciones que generó, algo que terminó marcando el desenlace del compromiso.

Más allá del golpe internacional, el plantel íntimo ya comenzó a pasar la página. El enfoque ahora está puesto en el Torneo Apertura, donde Alianza Lima buscará hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la tabla.

