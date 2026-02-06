Comunicado de Universitario de Deportes sobre lesión de Flores y Polo | Foto: Universitario
El club crema comunicó el motivo de las sensibles bajas de Flores y Polo para el duelo ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ambos jugadores fueron quitados de la lista de viajeros y se quedarán en la capital para seguir siendo evaluados y tratar de recuperarlos lo ante posible.

