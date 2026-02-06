No van más en Alianza Lima. Sergio Peña y Miguel Trauco dejaron de pertenecer al club de La Victoria, según confirmó la institución blanquiazul la tarde de este viernes. A través de un comunicado, se hizo oficial la desvinculación de los futbolistas que fueron parte del equipo hasta la gira de amistosos en la Serie Río de La Plata.
Como se recuerda, los jugadores en mención, junto a Carlos Zambrano, fueron separados de manera indefinida, apenas se dio a conocer la denuncia en su contra por parte de una señorita de nacionalidad argentina, quien los acusa de violencia sexual.
Si bien los tres futbolistas negaron tal delito, por medio de comunicados a la opinión pública, las investigaciones siguen su curso y el entrenador Pablo Guede, junto a la plana mayor del club, decidieron no contar más con ellos.
Comunicado de Alianza Lima
