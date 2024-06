Tras un primer semestre de año con un saldo negativo, ya que no se pudo ganar el Torneo Apertura y tampoco clasificar a octavos de la Copa Libertadores, Alianza Lima se ha fijado en obtener el Torneo Clausura y el título de la Liga 1 para cerrar bien el 2024. Para ello, el cuadro de La Victoria ha vuelto a entrenar, para llegar con el ritmo al cuadrangular internacional que jugará con Sporting Cristal, Bolívar de La Paz y Atlético Nacional, con la finalidad de llegar con buen ritmo al arranque del segundo semestre. Eso sí, la directiva blanquiazul también piensa considera reforzarse y pronto habrán novedades.

Siempre con el visto bueno de Alejandro Restrepo, quien utiliza el sistema 3-5-2 y que bajo ese esquema complicó a rivales de peso como Fluminense, Colo Colo y Cerro Porteño, la gerencia deportiva del club, en la meta de mejorar el molde, y sobre todo, de lograr esa pieza desequilibrante por el carril derecho en la búsqueda del gol, firmará contrato por el periodo de dos años con el delantero peruano Jared Ulloa (22), quien en su corta trayectoria fue internacional jugando en Canadá.

Ulloa, natural de Piura, estuvo en el Valour FC de la Premier League de Canadá en dos ocasiones. La primera vez fue cedido a préstamo por Sporting Cristal, tras firmar su primer contrato profesional con los rimenses el 2021. La segunda fue el 2023 como agente libre, tras rescindir con los del Rímac y habiendo logrado el ascenso con Cusco FC. Asimismo, el 8 de septiembre de ese año, el delantero hizo su primer gol contra el York United FC.

En la actualidad, el atacante entrena hace un mes con la reserva y mañana (miércoles 19 de junio del 2024), de no mediar inconveniente, firmará contrato con el club. El plan con él es que juegue en la reserva y que en su progreso caiga de maduro unirse al primer equipo. “Es un jugador joven que aún tiene un buen margen para progresar. Es dinámico, engañoso, puede amenazar con el balón pero también ataca rápido el espacio. Necesita crecer en el último tercio, pero cuando se separa, meterá una pelota e intentará crear algo”, seguró Philip Dos Santos, su ex DT en Valour.

El entrenamiento de Alianza Lima

En el marco de su preparación para afrontar la última etapa del año, Alianza entrena en el distrito de Cieneguilla como a comienzo de temporada. El pasado domingo, el plantel se alojó en el hotel Campo y Leña, para entrenar el lunes a dos turnos en el complejo La Finka. Según información obtenida por Depor, Restrepo fue supervisor de los trabajos de definición de los delanteros, mientras el resto de jugadores entrenaba con los demás profesionales del comando técnico.

Hay que destacar que Gabriel Costa no está en la pretemporada con el plantel. El DT no lo tiene dentro de sus planes, por lo que la dirigencia le ha concedido una licencia de goce sin haber, mientras busca un club en el mercado de pases. ‘Gabi’ se unió al plantel el año 2023 y, desde entonces, anotó seis goles en 41 compromisos jugados tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Definitivamente, el atacante no dio la talla en su segunda etapa en La Victoria.

Fecha y hora de los partidos de la Copa Ciudad de los Reyes

En su participación de pretemporada, el cuadrangular cuenta con la participación de cuatro equipos sudamericanos, de los cuales dos son peruanos: Alianza Lima y Sporting Cristal. Además, participan Atlético Nacional de Colombia y Bolívar de Bolivia.

En la Llave 1 , Alianza Lima jugará contra Bolívar el miércoles 26 de junio a las 8:00 p.m.

, Alianza Lima jugará contra Bolívar el miércoles 26 de junio a las 8:00 p.m. En la Llave 2, Sporting Cristal se enfrentará a Atlético Nacional el jueves 27 de junio a las 8:00 p.m.

De estos enfrentamientos se determinarán los finalistas del torneo, quienes disputarán la final el domingo 30 de junio. Ese mismo día, también se jugará el partido por el tercer y cuarto lugar a las 11:00 a.m., mientras que la final está programada para las 4:00 p.m.





