La primera parte de la temporada 2024 ha sido un periodo de decepción para Alianza Lima. Los blanquiazules no cumplieron las expectativas tanto a nivel nacional como internacional. En la Liga 1, terminaron en el cuarto lugar en el Torneo Apertura, quedando a siete puntos del líder, Universitario de Deportes (33 contra 40). En la Copa Libertadores, la situación fue aún más desalentadora, ya que fueron eliminados sin ganar un solo partido y sin asegurar un puesto en la Copa Sudamericana. Ante este escenario, el club de La Victoria se centra en el Torneo Clausura y en la posibilidad de luchar por el título a fin de año. Esto implica necesariamente reforzarse en el mercado de fichajes.

Alianza Lima ya ha ocupado los seis cupos de extranjeros, pero aún puede reforzarse con jugadores nacionales en varias posiciones. Las lesiones han afectado fuertemente al equipo íntimo, por lo que se han sentido las ausencias de jugadores importantes en distintas áreas. Ante este panorama y la posibilidad de más bajas, la directiva podría considerar incorporar jugadores del medio local o repatriar a algunos en el mejor de los casos.

Esta última opción parece estar en los planes del conjunto blanquiazul, que seguirá confiando en Alejandro Restrepo. Se especula que la principal estrategia de los íntimos para el Clausura es repatriar a jugadores que ya han pasado por la institución y, al mismo tiempo, ceder a aquellos que no han rendido como se esperaba en el primer semestre, como es el caso de Gabriel Costa, quien podría ser cedido.

Costa ha mostrado un bajo rendimiento en Alianza Lima y su futuro parece alejarse de La Victoria. Otro jugador que también podría salir es Aldair Fuentes, quien regresó al club a principios de año, pero con su contrato finalizando en junio, la institución no planea renovarlo, por lo que quedaría libre.

En cuanto a fichajes, aún no se conocen los nombres específicos que interesan al conjunto victoriano, pero la prioridad sería repatriar jugadores importantes del extranjero, especialmente para fortalecer el esquema de Restrepo en el mediocampo. Además, el club está dispuesto a escuchar ofertas por algunos de sus jugadores, aunque no por todos. Por ejemplo, Adrián Arregui, quien ha sido vinculado con Millonarios de Colombia, no está en venta.

Altas Bajas Renovaciones Rumores Jhoao Velásquez (regreso) Aldair Fuentes (salida) Gabriel Costa (cesión) Sergio Peña

¿Cuándo se abre el libro de pases?





Si bien la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que comenzará el Torneo Clausura, el libro de pases se abrirá oficialmente el próximo 7 de julio y estará abierto hasta el 31 de agosto. En este tiempo los clubes de la Liga 1 podrán fichar tanto a jugadores locales como extranjeros; eso sí, los foráneos solo serán incluidos dependiendo de los cupos que tengan disponibles.





¿Cuándo inicia el Clausura 2024?





La Liga 1 2024 se ha detenido aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.

Alianza Lima ganó el título de la Liga 1 por última vez en 2022. (Foto: Getty Images)

