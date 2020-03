No va más. Tras conocerse el nuevo video de Jean Deza, en La Victoria se ha decidido que el atacante no continúa más en el equipo. Esta mañana, Depor pudo conocer - de acuerdo a dos fuentes - que se busca llegar a un acuerdo con el delantero de 26 años para su salida definitiva de la institución.

Según fuentes cercanas al club, la situación del delantero ya era insostenible, por lo que se busca un entendimiento mutuo, ya que este todavía tiene contrato por dos años. “Deza ya había sido separado del equipo, pero toda separación debe estar amparada en la normativa, porque sino terminaríamos indemnizando”, precisaron desde el cuadro íntimo.

Jean Deza solo sumó tres encuentros con Alianza Lima, todos ellos al inicio de la temporada y antes de conocerse los ‘ampays’. Si bien al inicio recibió el apoyo de Pablo Bengoechea, hoy extécnico ‘blanquiazul’, con el pasar de las semanas esta confianza terminó por agotarse y, con ello, la posibilidad de una nueva chance dentro del club.

En el transcurso del día el área legal del club de La Victoria revisará -de manera minuciosa- los detalles de su vínculo a fin de que no suceda ningún inconveniente como en el caso de Hansell Riojas. Una vez que resuelvan su contrato, empezará la búsqueda del nuevo cuerpo técnico.

Consecuencias en Alianza Lima

El domingo pasado, Pablo Bengoechea anunció su renuncia a Alianza Lima, al no poder sostener el buen funcionamiento del equipo durante el tiempo que estuvo. “Desde que inició el año hasta el 5 de marzo, no logré convencer al plantel de lo que quería. No quedó claro lo que se tiene que hacer una institución tan grande”, indicó en conferencia.

Alianza Lima ya se encuentra en Argentina para el partido de la fecha 2 de la Copa Libertadores. La institución llega a Buenos Aires con la intención de sumar su primer triunfo en el torneo internacional.

Pablo Bengoechea explicó las razones por las que renunció a Alianza Lima. (Video: América TV)

