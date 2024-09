La llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima generó un gran revuelo en todo el mundo blanquiazul, las entradas para el partido frente a Mannucci se agotaron rápidamente, pues nadie quería perderse el ansiado momento del debut de ‘PG9′. Ni siquiera el propio Jefferson Farfán, quien cumplió su palabra y estuvo viendo los primeros minutos de su ‘compadre’ como nuevo jugador ‘íntimo’ desde la tribuna sur del estadio. Y en la reciente edición de ‘Enfocados’, su programa de YouTube, la ‘Foquita’ habló sobre la posibilidad de volver al fútbol para jugar al lado del ‘Depredador’.

Jefferson Farfán, quien se retiró del fútbol al final del 2022 por el recrudecimiento de su lesión a la rodilla, dejó abierta la opción de regresar a los campos de juego por un instante con tal de poder jugar con Paolo, quien cumplió el sueño de su niñez al debutar oficialmente con Alianza. Así lo dejó saber durante la última emisión de su programa en el que tuvo como invitado a Jairo Concha. “En estos últimos días te he visto con un brillo en los ojos y, simplemente lo detecto cuando te llega el billete, te vuelves loco. Te veo con unas ganas de entrar ahí al campo también. Ahora que lo he visto a mi compadre [Paolo Guerrero]. ¿Te encantaría? 10 minutos”, le preguntó Roberto Guizasola.

La ‘Foquita’ confirmó que hará el esfuerzo por jugar aunque sea unos minutos al lado de su ‘compadre’, eso sí dejó en claro que la última palabra -para que se dé este encuentro- será de la directiva de Alianza Lima. “Me gustaría compartir en el campo con mi compadre Paolo, aunque sea 10 minutos; ya se lo dejo a la gente de Alianza. Tengo un mes y medio. Sería una despedida inolvidable para mí”, reveló.

Su compañero de programa, Roberto Guizasola, comentó que era la primera vez que lo veía entrenar de esa forma, dando énfasis en el deseo de Farfán de compartir minutos con Paolo Guerrero. “Con razón que te veo entrenando con todo. Nunca te he visto entrenar así (risas)”, comentó el ‘Cucurucho’ para amenizar el ambiente, al traer el tema del debut de ‘PG9′ en Alianza Lima.

Jairo Concha, el invitado de esta semana en ‘Enfocados’

Jairo Concha fue invitado en el más reciente programa de ‘Enfocados’ y habló de su paso por Alianza Lima y su hinchaje por Universitario. “Se pudo manejar mejor mi salida. Perdimos la final y cambiaron muchas cosas, entonces, yo todavía tenía contrato hasta fines del 2023 y tenía que presentarme en la pretemporada. Alianza quería que yo continúe en el equipo y yo nunca les dije que no quería saber nada, simplemente estaba dejando en claro que mi meta era ir al extranjero”, indicó el volante crema.

Durante su paso por la institución blanquiazul, entre 2021 y 2023, Jairo Concha alcanzó un bicampeonato y llegó a la final del año pasado. En medio de esas tres campañas, disputó 103 compromisos, anotando 12 goles y brindando 11 asistencias. Además, forjó una relación significativa con algunos jugadores, revelando a quién extraña más del equipo de La Victoria. “En todo este tiempo que he estado en Universitario (de Deportes), lo que más extraño de Alianza Lima es estar con mi hermano ‘Ricky’ Lagos”.

Por otro lado, confesó por qué llevó el número ‘10′. Además, expresó su deseo de lucirlo también en el equipo de todos. “Yo usé la ‘10′ porque tú (Jefferson Farfán) me dijiste que la tenga (cuando jugaron juntos en Alianza Lima). En mi meta está ponerme la ‘10′ de la Selección Peruana”, manifestó.

Jairo Concha también habló sobre su amor por la ‘U’: “Siempre he sido hincha de Universitario. Mi papá desde muy chiquito me llevaba al estadio. Ahí nació mi amor. Mi papá es hincha crema a morir. Él me apoyaba cuando estuve en Alianza, pero nunca se puso la camiseta. Cuando le metí dos goles a la ‘U’, él estaba enojado”, contó. “Durante diciembre, Manuel Barreto se comunicó conmigo y me explicó el proyecto deportivo. Me hizo sentir realmente importante y no la pensé mucho”, comentó el futbolista de 25 años.

