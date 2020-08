Jeremi Escate fue uno de los últimos jugadores en incorporarse a los entrenamientos de Alianza Lima. Con la llegada de Mario Salas al conjunto íntimo, el volante fue promovido al equipo principal y ahora trabaja fuerte para consolidarse en el grupo, que tiene como objetivo principal pelear por el título nacional.

“Durante la cuarentena me avisaron que era parte del equipo de primera y, luego de un par de días, me reuní con el profesor Salas y me explicó lo que quería de mí. Me recibió de la mejor manera y siento su apoyo constante. Me siento cómodo con él”, señaló el volante blanquiazul al canal de YouTube del club.

El jugador de 18 años, que llegó a Alianza Lima desde los 12, tiene claro a lo que apunta este año. “Primero quiero debutar en el equipo y ayudarlo a campeonar. Quiero ser una buena opción para Alianza Lima”, afirmó.

⚪️🔵¡Dale play!📲



Mira la entrevista a Jeremi Escate, quien nos contó sobre su llegada al club y cómo van los entrenamientos con el primer equipo.#ElCorazónDelPueblo💙 pic.twitter.com/jzweFSs0Ck — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 5, 2020

Jeremi admitió que no fue sencillo adaptarse a la exigencia del primer equipo, pero tupo el apoyo contante del ‘Comandante’ para lograrlo. “La primera semana fue la más complicada, pero ahora ya me siento muy bien. El profesor pide mucha intensidad en los trabajos y en los partidos. Estoy cómodo con sus exigencias porque sé que puedo cumplir con los requisitos”, contó.

No es novedad que Mario Salas brinde oportunidades a los más jóvenes, para así consolidarlos y potenciar su nivel de juego. “Él dice que nos soltemos, que juguemos como nosotros sabemos y que nos apoyemos entre todos. Además, también recibimos los consejos de los jugadores más experimentados como Rinaldo [Cruzado] y Leao [Butrón]”, agregó.

Alianza Lima tiene el reto de sumar todos los puntos necesarios, a fin de escalar posiciones en la tabla, ya que en la primera parte del torneo solo pudo sumar siete puntos, tras ganar dos encuentros, empatar uno y perder tres. El siguiente reto será Binacional, este domingo 9 de agosto desde las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional.

VIDEO RECOMENDADO

Brasil: Paolo Guerrero listo para enfrentar a Gremio