Ya pasaron algunas semanas de la fiesta que se vivió en La Victoria, cuando Alianza Lima derrotó a Melgar y logró el bicampeonato nacional. La felicidad continúa pero en tienda blanquiazul tienen claro lo clave que es preparar todo para la temporada 2023, donde buscarán el tricampeonato y, por supuesto, luchar con todo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En ese sentido, se están evaluando salidas, renovaciones y fichajes. Respecto a este último punto, RPP confirmó que Jesús Castillo llegó a un acuerdo con Alianza Lima y su contrato sería por dos temporadas. Ojo, el volante de 26 años acumuló 26 partidos y 2 570 minutos en la última campaña, con Cantolao.

Por otro lado, Depor confirmó que Hernán Barcos, Josepmir Ballón y Pablo Míguez tienen todo listo para renovar en Alianza Lima. Incluso el ‘Pirata’, quien fue clave en el bicampeonato (fue el goleador con 18 tantos), aseguró que ya están en la última etapa de la operación.

‘’Todavía no he firmado la renovación con Alianza Lima, pero ya estamos al final de las negociaciones. Si Dios quiere, estaremos todos juntos de nuevo en 2023. Espero no retirarme tan pronto, pero si se da, lo haré aquí porque me dieron mucho en un momento difícil de mi carrera. Si me toca retirarme aquí, lo haré feliz y de la mejor manera’', sostuvo el delantero en Gol Perú.

José Bellina y el plan 2023

José Bellina se encargó de confirmar el plan que siguen en La Victoria -en primera instancia- es asegurar a la columna vertebral del equipo dirigido por Guillermo Salas, para luego darle paso a la incorporación de nuevos elementos que potencien el plantel blanquiazul.

“A partir de la próxima semana, esperamos definir el tema del plantel. Nuestra idea es que la columna vertebral se pueda mantener y, a partir de ahí, intentar incorporar y dar saltos de calidad. Por la cantidad de cupos que tenemos; por lo menos, vamos a incorporar dos jugadores de afuera”, sostuvo el directivo en diálogo con el departamento de prensa blanquiazul.





