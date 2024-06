Este lunes 3 de junio, Jhamir D’Arrigo fue denunciado públicamente por la madre de su hija, Michell Tenorio, de maltrato físico y psicológico. La mujer presentó audios y chats en el programa Amor y fuego donde se puede escuchar las agresiones por parte del actual jugador de Alianza Lima. La expareja del futbolista - a su vez- señaló que todavía no ha hecho la denuncia en la comisaría, pero que lo hará el día de mañana junto a su abogado. La institución de La Victoria aún no se ha pronunciado sobre el caso.

“Él sabe todo lo que me ha hecho. Él sabe el daño desde que nosotros hemos empezado la relación. Sabe que me daña psicológicamente hasta el día de hoy”, son las primeras palabras de Tenorio en la nota. Según la mujer, producto de los insultos y la situación que vive es que hoy tiene “depresión y ansiedad”. “Me viene dañando, me ha golpeado”, agregó.

“¿Oe tú crees que a mí me importa tu vida? Oe, si nunca te he querido ¿Tú crees que me va a importar? Dime si yo te hubiese querido, huev***, consíguete tu marido y lárgate, no sé... donde chu** quieras. Estás loca, ¿no?”, se escucha en uno de los audios difundidos por la progenitora de su hija.

“Él siempre me ha amenazado, que yo voy a perder siempre porque él tiene plata”, añadió la mujer entre lágrimas. Michell aseguró que el jugador aliancista no estaría dispuesto a darle a su hija de cinco años las comodidades que él sí goza. Asimismo, señaló que desde que salió embarazada ha vivido un calvario con el deportista. “Me golpeaba cuando estaba embarazada”, dijo.

“Él tenía 17, y yo recién había cumplido 18. Lo que más duele es su trato conmigo porque yo nunca le he hecho daño. Y cómo se comporta con mi hija o cómo me trata a mí. Me dice que no le importa lo que me pase. Lo único que yo quiero es que sea un buen papá con mi hija. Y que ya no me maltrate más psicológicamente porque ya estoy cansada. Solo quiero que cumpla. Ya no le quiero escribir para nada”, manifestó.

En otro chat publicado en Amor y fuego se pueden ver con qué palabras Jhamir ofende a su expareja. “Eres fea. No haces nada por tu vida. Ni plata tienes para que cafichees a alguien. No tienes pierna. Hueles feo”, son algunos de los insultos del futbolista. Finalmente, la mujer dijo que su hija es el motivo para hacer esta denuncia pública y que próximamente será formal en una dependencia policial.

Michelle Tenorio lo acusa de ser un padre ausente

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, Michelle Tenorio acusó a Jhamir D’Arrigo de ser un padre poco interesado por su hija. La mujer señaló que cada vez que ella le pide algo para su hija, tiene que rogarle para que pueda cumplir. Asimismo, apuntó que el futbolista solo ha visto a su pequeña dos veces en todo el año 2024.

“Se lo llevo a su mamá, abuela”, agregó, específicamente que el deportista solo tiene contacto con su hija mediante su abuela. En otro momento, dijo que la madre del jugador conocía las agresiones que ella sufría y que le brindó apoyo y consuelo durante estos momentos; sin embargo, nunca se tomaron las medidas necesarias para protegerla legalmente.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR