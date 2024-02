Alianza Lima está pasando por un buen momento en la Liga 1 Te Apuesto y, pese a la traspié en el clásico ante Universitario de Deportes, se ubican en la cuarta casilla de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024 con 12 puntos, a solo uno de los líderes (Sporting Cristal, ‘U’ y Sport Huancayo, todos con 13 unidades). En ese sentido, dos de los futbolistas del plantel de Alejandro Restrepo fueron nominados en la lista preliminar de la Selección de Panamá, con el objetivo de afrontar los play-offs de la Concacaf Nations League: Jiovany Ramos y Cecilio Waterman.

Según los nombres presentados por el entrenador español Thomas Christiansen, el zaguero y el atacante podrían ser considerados para la lista definitiva de los futbolistas que representarán al seleccionado panameño ante México, por el pase a la gran final de la Liga de Naciones de la Concacaf. De ser así, Alejandro Restrepo podría perderlos para la fecha 9 del Apertura, ya que los encuentro se jugarán entre el 21 y 24 de marzo.

El ganador de la llave conformada por Panamá y México se medirá con el vencedor del cruce entre Estados Unidos y Jamaica. Otro detalle es que los perdedores disputarán un encuentro por el tercer lugar. Tomando en cuenta las últimas convocados de Christiansen, lo más seguro es que Jiovany Ramos y Cecilio Waterman se sumen a sus trabajos para estos trascendentales partidos.

Ramos llegó a Alianza Lima en condición de cedido desde Club Independiente de Panamá, y hasta el momento su rendimiento ha mostrado algunos altibajos, como el que vimos en el duelo con Universitario –se fue expulsado en el segundo tiempo por una falta infantil sobre Horacio Calcaterra–. Pese a ello, tras cumplir su fecha de suspensión recuperó su lugar en la alineación titular y el último domingo estuvo ante Comerciantes Unidos.

Waterman, por su parte, ha sido titular en todos los partidos del cuadro victoriano en la Liga 1 Te Apuesto 2024 y es el máximo goleador del equipo con tres anotaciones. Aunque en su momento muchos cuestionaron su llegada tras finalizar su contrato con Cobresal, el panameño viene respondiendo con creces a la confianza que le brindó Restrepo y hoy comparte la ofensiva junto a Hernán Barcos.

Por otro lado, los futbolistas de Alianza Lima no fueron los únicos citados en esta nómina preliminar de Panamá, ya que Abdiel Ayarza de Cienciano también fue considerado por Thomas Christiansen. El mediocampista de los cusqueños es un habitual convocado por su selección y seguramente no será la excepción para enfrentar a México. Recordemos que los ‘Canaleros’ también estarán en la Copa América 2024, integrando el Grupo C junto a Estados Unidos, Uruguay y Bolivia.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de golear por 5-1 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a ADT por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 1 de marzo desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Unión Tarma y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Tomando en cuenta que los clubes que están en la parte alta de la tabla de posiciones no han perdido en lo que va de la temporada, los ‘blanquiazules’ no pueden dejar más puntos en el camino y están obligados a ir con todo para dar el golpe en la altura tarmeña. Recordemos que la última vez que los ‘Íntimos’ visitaron a los ‘celestes’ fue por la fecha 18 del Apertura 2023, con triunfo de los locales por 2-1 gracias al doblete de Víctor Perlaza; Pablo Sabbag marcó el empate parcial a favor de los victorianos.





