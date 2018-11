Alianza Lima: ¿Joazhiño Arroé vestirá de blanquiazul en 2019? así respondió el volante

Joazhiño Arroé no confirmó ni desmintió su posible fichaje por Alianza Lima pero sí aceptó que hubo un acercamiento que por el momento se mantiene en un paréntesis. El volante dijo que los íntimos están enfocados al 100% en sus partidos ante Melgar por semifinales.

"No voy a confirmar ni desmentir un fichaje por Alianza Lima. Los periodistas hacen su trabajo al preguntar pero la gente de Alianza merece un respeto. Sé que es normal que se hable de contrataciones pero ellos están enfocados en las semifinales. No creo que nadie esté pensando en fichajes cuando están llegando a esta instancia, el tema ha estado ahí pero ahora está en un paréntesis", dijo en Radio Ovación.

"Así como la vida cambia para mal, también puede ser para bien en cuestión de segundos. Pienso que, si uno se esfuerza, puede llegar tener la oportunidad en la Selección Peruana y la vida me puede sonreír", añadió el jugador de Sport Boys.

Joazhiño Arroé dijo que no deja de soñar con una convocatoria de Ricardo Gareca. "Si no sueño con la Selección, mejor mañana me retiro del fútbol porque eso sería no tener ambición. Tengo que ir paso a paso, seguro mi futuro se definirá en las próximas semanas y voy a tratar de dar lo mejor en donde yo esté", dijo.

Alianza Lima jugará el primer partido por las semifinales, este domingo a las 4 de la tarde en Matute. El duelo de vuelta se jugará el jueves 6, a las 8 p.m. en el estadio UNSA de Arequipa.

