A mediados de los noventa había un jugador en Alianza que era rápido, habilidoso y su nombre era Jorge Ramírez, ‘Loverita’ para los amigos. La prensa de ese entonces decía que se trataba de la nueva ‘perla’ del fútbol peruano, pero no llegó a despegar del todo. Igual, llevó su fútbol por todo el mundo, jugando en Chipre, Grecia, Túnez y Puerto Rico. De hecho, tiene más de una anécdota por contar: “Roberto Mosquera me regalada CD’s de salsa cada vez que anotaba, hice tantos que me estafó con varios ‘bambas’”.

Hasta ahora tiene el ADN de Alianza y obvio recuerda que los clásicos de los noventa, ante Universitario, eran a muerte. “El ‘Cuto’ Guadalupe tuvo que meterse para que no lo ‘chanque’ a Roberto Martínez”, nos contó. Así como esta divertida anécdota, ‘Loverita’ se destapó en una charla con Deporcast y nos contó de todo. Conoce más sobre este exdelantero, ‘causa’ de salseros bravos de Puerto Rico.

¿Por qué el apodo de ‘Loverita’?

El apodo es por mi tío Marco Lovera, quien jugó en Alianza Lima en los ochenta. Yo llego a los siete años y allí me bautizaron, pero yo feliz que me digan ‘Loverita’.

Imagino que lo tenías como referente, era bravo en el ‘verde’…

Claro, él y César Cueto, son mis ídolos en el fútbol.

¿Eras ‘palomilla’ de ‘chibolo’? ¿Seguro hacías ‘desbande’ con los de tu ‘promo’ en Alianza?

Yo paraba de arriba para abajo con Julio Penalillo y el ‘loquito’ Roberto Holsen, ellos eran de mi barrio en San Juan de Miraflores.

Jayo, Waldir, Muchotrigo, ¿no eran de tu ‘batería’?

Ellos son más ‘tíos’, eran dos años más que yo en menores. Pero igual los teníamos ‘locos’ en los partidos de práctica en Matute, dirigidos por el ‘Cholo’ Castillo, mi categoría era ‘faltosa’ (risas).

En tu paso por Bolognesi, ¿es verdad que te quisiste ‘bronquear’ con Jorge Sampaoli?

No fue tanto que nos fuimos a las ‘piñas’ como dicen los argentinos (risas). Habíamos ganado 4-0, meto dos goles, y el lunes me citó a su casa para analizar videos, que los preparaba su asistente Sebastián Beccacece.

¿Y qué pasó?

Cuando me pasa los videos solo me resalta lo malo, y me dice que jugué pésimo, pese a que me habían elegido el jugador de la fecha. Yo me le fui encima y Beccacece se me puso en frente. Me exalté porque no me motivó, solo me decía cosas malas.

¿Era complicado Sampaoli? ¿Seguro no lo pasabas?

Era una relación de jugador y técnico. Ahí estaba chibolo, no tenía mucha experiencia dirigiendo. Yo era referente en el equipo, quizá pensaba que lo quería ‘voltear’.

¿Es verdad que el ‘profe’ Mosquera te regalaba CD’s de salsa cada vez que ‘vacunabas’?

Claro. Eso fue en Deportivo Wanka, cuando fui goleador. Lo dejé sin CD’s al ‘profe’ (risas). Tanto así que me ‘estafó’ también.

¿Cómo así?

Tuvo que regalarme CD’s bambas. Le metió su ‘piratex’ (risas).

¿Fue de los mejores técnicos que tuviste?

Uno de los mejores. Y eso que tuve varios buenos entrenadores como Julio César Uribe, Miguel Ángel Arrué, Iván Brzic, Jorge Luis Pinto, Sergio Markarián, el ‘Patón’ Bauza. De todos aprendí y me dieron confianza.

¿Qué pasó en un clásico de 1995 con Roberto Martínez?

Nada (risas).

Suéltala…

Fue el último clásico de ese año, estaba dando una entrevista luego del partido y me avisan que habían insultado a mi mamá. Me dicen que fue Martínez. Salí corriendo como un ‘loco’.

¿Y qué pasó?

Me vio corriendo hacia él y se subió al bus. Pero igual me subí para ‘chancarlo’, pero ahí se metió el ‘Cuto’ Guadalupe. Se me pararon en el pasadizo y no me dejaron avanzar (risas).

¿Se volvieron a ver? ¿Ya son ‘causas’?

Claro, él se fue al Sport Boys a jugar y nos enfrentamos, yo estaba en Wanka. Él sabía que se la tenía ‘guardada’, pero cada vez que tenía la pelota la soltaba rápido.

'Loverita' Ramírez tuvo un altercado con Roberto Martínez en un Clásico en 1995. (Difusión)

¿Jugaste en Grecia, Chipre y Túnez? ¿Cómo la pasaste?

No había fiestas, hermano (risas). No sabía ni hablar el idioma de esos países, no salía de mi casa. Solo a entrenar y jugar. Pero me pasó algo curioso en Grecia.

¿Qué sucedió?

Un técnico me pedía que meta un gol desde media cancha. Lo que pasa es que me contrataron por un gol que le hice a Rumania, con la selección sub 23. Me decía que lo había ‘estafado’, que era otra persona (risas).

Al final de tu carrera llegas a Puerto Rico, ¿ahí si sobraba rumba?

Sí, pero no sabía nada de Puerto Rico. Solo que era la cuna de la salsa y reggaeton. Pero hace un calor, hermano, y tengo una anécdota ni bien llegué.

Lánzate…

Llego al aeropuerto en terno y hacía un calor bravísimo. Se demoraban en recogerme y me quité toda la ropa, me quedé en calzoncillo y bividí. La gente me miraba, parecía un ‘loco’ (risas).

¿Y qué tal el ‘level’ del fútbol puertorriqueño? ¿Te paseabas?

Ni creas. Nosotros jugábamos en una liga de Estados Unidos, algo así como la segunda división. Ahí me enfrenté a Romario, por ejemplo.

¿Y qué tal la ‘noche’ en San Juan?

Ahí tuve mis vacaciones más largas, que duraron 11 años (risas). Conocí a Víctor Manuelle, Andy Montañez y los cantantes del Gran Combo. Ellos quieren mucho al Perú.

¿Ahora a qué se dedica ‘Loverita’?

Tengo un centro de alto rendimiento, trabajo el ‘coaching’ con los jugadores profesionales, estoy metido en eso. También soy ‘cazatalentos’ de nuevos valores.

¿El mejor jugador con el que compartiste vestuario?

En Alianza con Darío Muchotrigo. Y en Bolognesi con Miguel Mosto. Unos cracks.

'Loverita' Ramírez fue campeón del Torneo Apertura con Alianza Lima en 1997. (Difusión)

