Luego del pitazo final y tras el lamentable apagón en Matute, la reacción popular de los hinchas íntimos es clara, quieren que los culpables de este fracaso blanquiazul se vayan. Y aunque de momento no ha habido ninguna salida post final, el nombre de varios elementos dentro de la institución está en el centro de la atención, debido a sus decisiones y actos que al final de cuentas generaron esta dura derrota.

¿Los responsables?

José Bellina

Gerente deportivo desde finales del 2020, asumió el cargo con la idea de gerenciar y formar un equipo para la Liga 2, sin saber que meses después el TAS devolvería a Alianza Lima a Primera División. Bajo su gestión, los íntimos lograron el título del 2021 y el bicampeonato en 2022, gracias en parte a su visto bueno con los fichajes (como Hernán Barcos, el regreso de Jefferson Farfán, entre otros), los cuales fueron la base del ‘bi’.

Sin embargo, esta temporada, Bellina falló en los fichajes y en decisiones que a la larga afectaron al plantel . Con el tema de los refuerzos, se trajeron a varios nombres con altas expectativas, pero que a la larga no terminaron siendo claves, como Christian Cueva, por ejemplo. A mitad de temporada, se optó por extender la cesión de a ‘Aladino’, pese a que estaba lesionado, y dejar ir a Pablo Lavandeira, clave en la obtención del bicampeonato.

Mauricio Larriera

El técnico uruguayo también es responsable directo del fracaso íntimo. A pesar de que él no armó el equipo, llegó en agosto. El objetivo era conseguir el tricampeonato y no lo cumplió, pero no solo eso, la forma cómo Alianza perdió la final ante Universitario es exclusivamente su responsabilidad , por la propuesta en el Monumental y el inusual 3-5-2 en Matute.

Larriera confesó que el plan de salir a defenderse era premeditado en Ate, tirarse atrás y mirar más campo propio que arco rival fue parte de su idea de juego, que terminó salvando Gabriel Costa. Ya en la vuelta, experimentó una línea de tres, sentó a Jesús Castillo, no puso a Bryan Reyna de titular y ‘quemó' un cambio importante en la delantera, al poner a sus dos únicos ‘9′ desde el vamos: Barcos y Sabbag.

Durante el partido, aceptó su equivocación al sacar a Valenzuela por Zanelatto, y terminar el primer tiempo con un 4-4-2. Ya tras el descanso, sacó a Sabbag y el equipo se reinventó con el clásico 4-2-3-1, pero fue demasiado tarde. Para el hincha, Alianza terminó regalando al menos un tiempo en aquella definición.

Jugadores señalados

La responsabilidad no solo cae en los dirigentes y comando técnico, ya que quienes están en la cancha son los jugadores. Y aunque hay varios puntos bajos en la final, hay ciertos futbolistas señalados por su pasado. El tema de indisciplina y hechos extradeportivos no son ajenos a este mal momento, pues en balance estos incidentes no debieron ni ocurrir.

El caso Cueva por su indisciplina y su lesión que fue relevada por el periodista José Varela de Depor son prueba de que Alianza eligió mal y no acertó en sus decisiones. Lo mismo que Carlos Zambrano, quien luego de perder el Clausura, estuvo envuelto en un tema extradeportivo, mientras los hinchas íntimos seguían amargos por el resultado ante ADT.

Los lesionados

El departamento médico y el tema de las lesiones han sido problemas que Alianza ha tenido que sobrellevar en toda la temporada. A la lesión de Benavente, la cual se conoció a finales del año pasado, se sumaron varias bajas, en especial la de los refuerzos 2023. Santiago García, Andrés Andrade, Pablo Sabbag y el propio Cueva estuvieron largos periodos fuera este año.

García llegó para ser titular con Zambrano, pero estuvo parado en varios momentos por distintas lesiones, tal es así que ni siquiera terminó jugando la recta final. El ‘Rifle’ llegó con la idea de ser el nuevo ‘10′; sin embargo, a mitad de temporada sufrió una dura lesión y terminó despidiéndose del año. El ‘Jeque’ fue otro que arribó con el cartel de titular, marcó un par de goles en el inicio, pero luego tuvo un bajón de nivel, sumado a una lesión que lo sacó por varias semanas.





