Desde su primer partido con la Selección Peruana (13 de noviembre del 2020 en Santiago frente a Chile), su español ha mejorado mucho. Gianluca Lapadula nos recibe en su departamento en la ciudad de Cerdeña, en donde habla con mucha ilusión sobre su regreso a la Selección Peruana, para la fecha doble ante Bolivia (La Paz) y Venezuela (Lima), así como su presente en el Cagliari. En esta entrevista, gracias a Big Cola, el ‘Bambino’ habla de todo un poco, pero no solo de fútbol: también nos comenta sobre su libro, su línea de ropa GL9 y lo que fue su viaje a Cusco con su familia. Como en el área, ‘Lapagol’ es preciso en cada respuesta y nos confirma su sed de revancha para dar un giro de 180 grados en las Eliminatorias.

¿Cómo has superado la lesión? Hay mucha expectativa en Perú sobre tu vuelta a la Selección para la Eliminatoria contra Bolivia y Venezuela. ¿Qué pasó con ese tobillo?

Yo también tengo muchas expectativas en cuanto a la fecha doble. El año pasado, en la semifinal de la Serie B, se me rompió el tobillo derecho contra el Parma y tuve que aguantar hasta el final. Decidí operarme este verano y ahora me siento muy bien. Me operé el 27 de julio y volví al 20 de octubre a jugar de manera oficial con el Cagliari.

Mientras te recuperabas, ibas cambiando de estilo…

Hice algunas locuras que no haré nunca más (risas). Lo que me ha ayudado mucho, en cambio, fue el trabajo para regresar a jugar fútbol.

Volvió aparecer la máscara, ¿hay algún problema con la nariz?

Diez días antes de la operación al tobillo, me operé la nariz. Es la quinta vez que me rompo la nariz, así como es la segunda operación. Ya no quiero arriesgar nada. La máscara me hace sentir mucho más seguro y acabaré usando la máscara hasta el último partido de mi carrera.

¿No será para parecerte a Batman? (Lapadula cuenta con un póster en su casa)

Me gusta mucho Batman (risas). Contra Paraguay en la Copa América, me rompí la nariz al comienzo del partido y de ahí metí dos goles y medio (uno fue autogol). Yo creo que me hace sentir como un superhéroe. Estoy muy ligado a mi máscara desde ese momento.

¿Llegó la carta de convocatoria? ¿Vas a estar con Perú en la Eliminatoria?

Yo creo que sí (risas). Ojalá que pueda pasar. Extraño mucho a Perú y la Selección.

Ni bien entré a tu depa, encontré algo que me llamó la atención: tu libro. ¿Cuándo se lanzó?

El libro ha sido muy importante para mí. Le ha dicho a la gente que es el Perú para mí desde que era niño. He contado mi historia, he contado muchas cosas que la gente no sabe.

Ahí está la historia de cómo se la da la segunda comunicación para ya definitivamente jugar con la Selección. Porque hay un momento en qué Ricardo te viene a buscar, en donde hay incluso una foto con tu madre. En ese primer contacto, hay una negativa porque tú tenías otros planes. ¿Ahí está la historia cuando decidiste estar para las Eliminatoria a Qatar?

Me acuerdo de que fue en el almuerzo en el día de mi cumpleaños (7 de febrero). Vino aquí Gareca con Sergio Santín, y a mí mi esposa nos gustó la charla. De ahí comencé a estudiar español. Sin embargo, solo me acuerdo de que, en el mismo tiempo de la Copa América, estaban los playoffs con el Pescara. Ahí tenía que elegir no solo jugar con mi equipo, sino también con la Selección. No era tan sencillo. Yo creo que los playoffs fue algo que me pesó mucho y, en ese momento, no fui a la Selección. Y con el tiempo, me acerqué mucho más.

Gianluca Lapadula lleva 8 goles con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)





Después de esa reunión, Ricardo siempre mencionaba que todo estaba en tu cancha. Creo que fue un poco el destino y las cosas se dieron así…

Yo me sentí parte de una familia. El primer día fue muy sencillo para mí. Los compañeros, la gente y también Gareca ayudaron con todo el comando técnico.

¿Te llamó la atención su salida?

Claro que me dolió. Ricardo tenía algo especial, todavía tengo contacto con él. Vi que abrió su Instagram y comencé a seguirlo, pero también me siento muy cómodo con Juan Reynoso

Siguiendo con la Selección, ¿todavía tienes en mente el partido contra Australia?

Sigue conmigo. Es algo que no voy a olvidar por la decepción que me dio a mi vida, pero también es algo que me empuja mucho a sacar algo más de mí mismo.

Sabes que lo dijiste en la gira asiática, hacemos esa consulta y creo que es una fuerza de todos los chicos para sacar adelante en la Eliminatoria. Clasificando, ¿se borrará este partido?

Creo que la única manera de borrar este partido es clasificando al Mundial. No hay otra.

Entrando a ese tema, han pasado cuatro partidos con la Selección Peruana en Eliminatorias. Por un tema de horario, ¿has podido verlos?

No pude ver los partidos porque aquí era muy tarde, pero yo creo que tenemos todo para recuperar los puntos y sobre todo en esta fecha hay que creerlo.

Esta fecha, hay que sumar en La Paz con Bolivia y en Lima ante Venezuela. ¿Es una motivación especial para el delantero enfrentar a equipos al que ya les marcó?

Yo creo que todos los partidos de Clasificatorias son muy importantes, pero creo que este momento es mucho más importante. Solo pienso en superar este momento.

De las repeticiones que viste, ¿sientes que Perú mereció algo más? Porque hay una deuda de juego del equipo y Juan Reynoso lo ha admitido. ¿Qué vas a llegar aportar?

Yo creo que podemos levantarnos una vez más sin problemas. Somos un buen grupo, lo tenemos todo y creo que lo vamos a sacar adelante. Yo me sentí muy cómodo en la altura y ya no tengo ningún problema con el tobillo. Estoy listo para lo que me pidan en la cancha.

Y en la gira tuviste la oportunidad de compartir con Paolo. ¿Cómo te sientes con ese doble ‘9′?

Me siento cómodo o puede ser también con otra alineación. Me siento muy cómodo con todos. Me acuerdo de que, en este partido, me sentí muy bien con Paolo.

Viste que Paolo Guerrero fue campeón de la Copa Sudamericana y Luis Advíncula no pudo ser campeón en la Copa Libertadores

Vi el partido de ‘Luchito’ acá en Cagliari, lo seguí con mis compañeros. Eran las 9 de la noche, lo vi y lo felicito por el gol. Y a Paolo, por su supuesto, por campeonar con Liga de Quito.

Gianluca Lapadula considera que seguirá con la 14 con el regreso de Paolo Guerrero a la Selección Peruana. (Foto: GEC)





Quiero que me enseñes este trofeo que vi en tu casa. Cuéntanos un poco que significa este trofeo de goleador de la Serie B…

Este es un trofeo que gané el año pasado con el Cagliari, es algo que me hace sentir orgulloso. El año pasado metí 25 goles y subimos a Primera. Es algo muy importante para mí.

Has mejorado mucho con el idioma, ¿cómo mejoraste tu español?

Yo tengo un profesor que me ayuda mucho con el español cuando yo no entiendo, así como cuando hablo y quiero hablar mejor. Ya son como dos años y medio que sigo con él y le agradezco mucho a Gustavo, que vive en Torino.

Llegar a la Selección cuando la mayoría habla jerga. ¿qué palabra te complicó más?

Nunca me he sentido incomodo (risas). Me acuerdo de que la primera palabra que aprendí con el ‘Cholito’ fue ‘causita’ y de ahí, poco a poco he aprendido. También quiero agradecer a ‘Yoshi’, que hace algunos días hizo una entrevista. Le agradezco mucho por lo que dijo.

¿Qué otra palabra te acuerdas de Perú?

Hermano (risas)

¿Te comunicas habitualmente con Nicolás Rey y Antonio García Pye, quienes te ayudaron un poco en la llegada? Detrás hubo mucha gente que ayudó en la documentación…

Sí, con Nico sobre todo. Él me recibió muy bien.

¿Es cierto que Nico llamó a todo el mundo para ver si venían a Alianza Lima?

(Risas) Yo con él, nos gusta bromear. Me escribió hace una semana y bromeamos.

Hoy, Antonio está en Universitario, está de asesor externo. Antonio dice que también te podría llevar al Centenario de Universitario…

Se dicen muchas. Yo siempre digo que me encanta y amo el Perú, pero nunca se sabe (risas). En este momento, estoy muy enfocado con mi Selección y el Cagliari. Tengo un año de contrato más.

Han salido de zona de descenso y has marcado un gol en la Copa Italia…

En este momento, todo está saliendo bien. Ha sido un poco difícil para salir de ahí, pero siempre hay que trabajar. Hay que seguir así.

Me he enterado de que estás estudiando inglés. ¿Es para ir a la Premier o la MLS?

(Risas) Mira, yo intento mejorar, pero vamos a ver…

Un idioma más te puede haber la puerta a un mercado

Es el idioma más importante en el mundo.

En la MLS hay muchos peruanos. Cartagena, Abram, Trauco, Ruidíaz, Gallese… ¿La sigues?

Yo sigo los partidos, tienen mucho nivel.

¿Hubo algo con Cruz Azul?

Que yo sepa, no creo.

Gianluca Lapadula ha jugado 27 partidos con la Selección Peruana. (Foto: AFP)





Y en el cierre de tu carrera, que ojalá no sea lejano, a la mayoría de la Selección les preguntan, ¿tú te ves en el fútbol peruano?

Ojalá pueda jugar 10 años más, pero yo lo que sé es que en Perú me siento bien, sobre todo por lo que he visto. No lo sé, lo que quiero son los próximos dos partidos con la Selección.

¿Cómo fue llevar a tu familia al Perú cuando optaste por llevar a tus esposas e hijas al Cusco? ¿Con qué sensación terminaron después de esa visita?

Yo no podía fallar. Yo no tuve la posibilidad de conocer a Perú antes y, entonces, pensé que era una buena idea hacerlo con mis hijas y esposa. Me preguntaron mucho sobre el Perú y les gustó todo lo que vieron. Ojalá que podamos regresar todos juntos. Me encantaría.

¿Les gustó a ellos Perú como destino turístico?

Me acuerdo de una palabra en Cusco: Pachamama. Se quedó conmigo y mi esposa. La tierra es algo muy especial de lo que hay en el Perú y creo que mis hijas lo aprendieron. También conocí Machupichu, Ollantaytambo, así como probé el cuy (risas). Sin embargo, el arroz chaufa es mi plato favorito, cuando todos saben que vuelvo, saben que voy a comer chaufa.

Quisiera cerrar con tu marca de ropa GL9…

Mira, soy yo con la máscara. En la Copa América, esa máscara me hizo sentir un superhéroe. Después de esta fractura de la nariz, metí goles y fue un buen torneo. Es una linda sensación que me ha llevado a la idea de hacer la marca.

¿Tú diseñas también? ¿Te encargas de ver la tela?

Lo intento, pero no soy tan bueno (risas). Me ayudó mi hermana. Creo que lo hicimos porque todos se pueden sentir superhéroes en su propia vida.

¿Dónde se vende? ¿Ya llegó a Perú o todavía?

Algo, pero va a llegar más.

Para cerrar, tus dos amores. Uno que ves todos los fines de semana y que tienes aquí a la mano: la camiseta del Cagliari. ¿Qué significa para ti este equipo? Esta ciudad es muy pasional…

Yo creo que lo que ha pasado con esta ciudad es un sentimiento muy fuerte hacia ellos y ellos hacia mí. Creo que el año pasado es algo que se va a quedar en la historia. Yo creo que somos una gran familia. Yo me siento parte de algo mucho más grande.

Y te hablaba de otro amor con el que te reencontrarás pronto: la Selección

Creo que la Blanquirroja ha sido algo especial. Yo conocí a todo el Perú a los 30 años. El comienzo pudo haber sido complicado, pero fue mucho más sencillo. De ahí fue todo mejorando. Estoy muy orgulloso de llevar la camiseta de la Selección Peruana. He jugado partidos con esta camiseta en donde me he roto todo. No me interesa la nariz, no vale la pena.

¿Tu mamá tuvo que ver con esta decisión de jugar con Perú?

Mi mamá siempre me empujó. Ahora solo me dice una cosa en cada partido: ten cuidado de que te van a romper una vez más.

¿Y tú papá le ha agarrado cariño a la Selección?

Él también comenzó a hablar español y se ve todos los partidos

Y cuando estás en el fútbol italiano, ¿hay banderas peruanas, las ubicas?

En toda Italia, en todos los partidos, yo veo la bandera de Perú. Quiero agradecer a todos los peruanos porque en el momento de mi recuperación, después de la operación, me llegaron muchos mensajes de apoyo. Gracias a todo el Perú.





