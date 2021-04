Deportivo Municipal no fue el único que sufrió con el arbitraje en los últimos días. San Martín disputó el duelo pendiente que tenía ante Ayacucho FC, por la Fecha 1 del torneo local; y si bien el choque quedó en empate, el destino del partido hubiera podido cambiar, si no se le hubiera anulado el primer gol de los ‘santos’.

Al respecto, el gerente deportivo del club, Álvaro Barco, mostró su incomodidad ante la acción del árbitro Palomino. “No entendí por qué se anuló el gol. Todos habíamos celebrado. Y de repente pareciera que había un VAR imaginario, seguro alguien habrá dicho que aparentemente había una posición alentada”, sostuvo el directivo en entrevista con GOLPERU.

“No puedo creer que el árbitro cobre el gol y luego se rectifique. Es realmente curioso lo que sucedió en el partido de hoy. No puedo entender que se demoren más de 40 segundos en determinar una jugada”, enfatizó el directivo ‘santo’.

En su reclamo, no dejó pasar la oportunidad de señalar que “esta vez, nuevamente en contra de la Universidad San Martín y parece que tenemos que convivir de por vida con esta situaciones que son determinantes. Hoy debimos ganar nosotros el partido. Estoy seguro que ese marcador hubiese servido para un gol más”.

Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención fue la tarjeta roja que se le sacó, pese a que Barco se encontraba en la tribuna accidente del Iván Elías Moreno. “Me parece increíble que me muestre tarjeta roja estando en la tribuna. A mí me saca la tarjeta porque les pregunto constantemente dónde está el VAR. Espero que el informe del árbitro sea tal cual y como pasaron hoy”, indicó.

Finalmente, lamentó que este tipo de errores manchen el espectáculo deportivo, así como los esfuerzos del club por sacar los mejores resultados en el torneo local. “Pareciera que me tengo que acostumbrar a esta clase de situaciones, que son a veces inéditas”, concluyó.





