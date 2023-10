A pocos días para que se dispute la última jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, todos los equipos que están peleando por algo están enfocados en sumar de a tres este fin de semana. Alianza Lima es uno de ellos, pues si bien no dependen de sí mismos para ganar el segundo certamen del año, todo puede suceder. Josepmir Ballón, capitán y referente del cuadro ‘blanquiazul’, conversó con los medios de comunicación este jueves y habló sobre diversos temas: el presente del plantel, el duelo con Deportivo Garcilaso, el diálogo con el Comando Sur, las críticas hacia Christian Cueva, entre otros.

En primera instancia, el mediocampista de 35 años reveló cómo se viene sintiendo el equipo durante estos días de trabajo pensando en el encuentro con Garcilaso y aclaró que estarán al pendiente de las posibilidades matemáticas que tienen de ganar el Clausura. “Estamos mentalizados en terminar esta última parte del campeonato. Matemáticamente todas las cosas son posibles, pero hay que esperar, hay que jugar primero el partido con Garcilaso, ganarlo. Ojalá que cuando acabe, se den los resultados. Igual estamos preparados para lo que pueda venir”, sostuvo.

Asimismo, ante las opciones de jugar una final y la decisión de elegir el orden de localías por ser líderes de la tabla de posiciones acumulada, el ‘Faraón’ prefirió no ahondar en eso ya que consideró que no es el momento para hacerlo. “Eso se hablará en su momento, ahorita estamos pensando con todo respeto en Garcilaso porque es el rival que nos toca. Después de eso hablaremos sobre lo que será mejor para nosotros. Va a influir de acuerdo a cómo nosotros lo planteemos”, manifestó.

Por otro lado, Josepmir Ballón también reveló algunos detalles del diálogo que tuvieron los miembros del plantel de Alianza Lima y un grupo representante del Comando Sur el pasado martes. Como se recuerda, durante los últimos días el complejo deportivo del Club Esther Grande de Bentín, donde entrenan los ‘Íntimos’, estuvo resguardado por un cordón policial para evitar cualquier sobresalto en los exteriores. Cuando los hinchas ingresaron al predio, todo sucedió de manera normal y sin problemas.

“Las cosas en casa se lavan y se arreglan en la interna. Yo creo que el Comando, la hinchada en general, siempre sabemos cómo tenemos que representar al club. Cuando ellos sientan cuando no estamos haciendo bien las cosas, ellos nos van a decir, nos van a hacer sentir. Es lo más normal cuando estás en el mejor equipo del país, la hinchada es muy exigente, en cualquier parte del mundo es así. Para nosotros han hecho las cosas bien, no han habido ninguna falta de respeto, hemos tratado que todo quede ahí y de la mejor manera”, explicó.

En relación a Deportivo Garcilaso, el capitán victoriano dijo lo siguiente: “Como todos los partidos que hemos venido haciendo, desde que se inició el torneo a comienzos de año y ahora desde que entró Mauricio (Larriera), nosotros hemos afrontado finales. Para nosotros el partido con Garcilaso es una final y las finales hay que ganarlas jugando bien, a veces sufriendo pero hay que ser conscientes de que es un partido importante para nosotros”.

Finalmente, Ballón le dio su respaldo a Christian Cueva por las recientes críticas que viene recibiendo por parte de la hincha, donde incluso recibió cánticos en su contra tras el partido frente a ADT en Matute y, días después, pudo verse afiches con su nombre en los exteriores de Matute pidiendo su salida del club. “No me parece justo. No se puede señalar a un solo jugador y cuando las cosas no salen bien, el resultado es para el equipo. Somos todos partícipes de lo bien o mal que le vaya al equipo. No estoy de acuerdo que se le cante a jugador solo, cuando somos todos un equipo. Cuando golpean a mi compañero, me golpean a mí. Cuando gana Alianza, ganamos todos”, puntualizó.

Josepmir Ballón suma dos títulos nacionales con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)





¿Cuándo será el partido entre Alianza Lima y Garcilaso?

Luego de su último empate sin goles frente a ADT, Alianza Lima volverá a jugar este fin de semana cuando visite a Deportivo Garcilaso por la jornada 19 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el domingo 29 de octubre desde las 3:00 p.m., se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX –disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y Claro TV–, o en su versión de streaming por Liga 1 Play.

Debido a que los ‘blanquiazules’ ya no dependen de sí mismos para ganar el segundo certamen de la temporada, están obligados a ganar en Cusco y esperar que sus rivales directos tropiecen en esta última fecha; solo así podrán ganar el tricampeonato de manera directa, sin la necesidad de disputar una final. Recordemos que la última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue por el Apertura, con triunfo victoriano por 3-2 con goles de Hernán Barcos (2) y Aldair Rodríguez; Jonathan Betancourt y Santiago Giordana anotaron los tantos del descuento para el ‘ Rico Garci’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO