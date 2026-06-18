Alianza Lima, salvo la salida de Pedro Aquino por el fin de su préstamo, no ha anunciado ningún cambio en el plantel que ganó hace solo unas semanas el Torneo Apertura de la Liga 1, pero sí se especula con la salida de algunos futbolistas que no fueron tomados en cuenta por el entrenador argentino Pablo Guede en la primera parte de la temporada.

Uno de ellos es el defensor Josué Estrada, quien tenía la intención de buscar un nuevo club para salir a préstamo, en busca del protagonismo que no consiguió con la camiseta blanquiazul. Como se recuerda, fue fichado en La Victoria, luego de una sostenida campaña con camiseta de Cienciano.

Según información, del periodista José Varela, en Alianza Lima tiene una decisión firme de que el jugador permanezca en el plantel y pelee por sus minutos, peor que no salga del equipo. En esa posición el titular es Luis Advíncula, pero cuenta con algunas variantes como Marco Huamán, Gianfranco Chávez, entre otros.

“¡SE QUEDA! Josué Estrada no se mueve de Alianza Lima. El defensa estaba buscando opciones para salir a préstamo en el Torneo Clausura, sin embargo, el club no quiere que salga del plantel y ahora le toca al jugador seguir luchando en busca de minutos”, escribió el comunicador en sus redes sociales.

Josué Estrada anotó su primer gol con Alianza Lima en octubre de 2025. (Foto: EFE)

Estrada, de 31 años, debutó profesionalmente en 2011 con camiseta de Sport Boys, pero solo disputó 1 partido. También ha defendido las camiseta de Juan Aurich, Sporting Cristal, UTC de Cajamarca, Cienciano y Cusco FC.

Su pico de rendimiento lo tuvo con el ‘Ciclón del Norte’ en el 2014, año el que jugó la final nacional ante los celestes, que lo ficharon en la siguiente temporada. Además, en 2018, en su regreso a Chiclayo anotó 10 goles, la mayor cantidad de anotaciones en una temporada en lo que va de su carrera.

Alianza Lima debuta en el Torneo Clausura de la Liga 1 ante Sport Huancayo el próximo domingo 19 de julio, desde las 7:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. En el Apertura, los blanquiazules se impusieron por 2-1 con agónico gol de tiro libre de Alan Cantero.

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