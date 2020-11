Juan José Jayo Legario, uno nombre importante en la historia de Alianza Lima, lamentó el descenso del club de sus amores. El ex volante admitió que, desde la parte deportiva, los jugadores tienen parte de la responsabilidad. Sin embargo, el ‘Pulpo’ también señaló al Fondo Blanquiazul.

“Hay una suma de responsabilidades, desde la gente que este año empezó a manejar el club y las decisiones que han tomado, que nos han llevado a esta situación. Además, el decrecimiento de los jugadores este año. La gente sabía lo que se venía y nunca hicieron un plan para intentar no llegar a esto”, declaró en Radio Ovación.

Jayo continuó con la crítica y reconoció que la institución podía tener problemas después de conocer quiénes serían las personas encargadas de manejar el club en esta campaña. “Cuando escuché que el Fondo Blanquiazul, que son exdirectivos, iba a asumir la dirección de Alianza, dije que nos iba a ir mal”, añadió.

De otro lado, el referente de los Blanquiazules cuestionó el trabajo de Daniel Ahmed, el tercer entrenador que tuvo el primer equipo a lo largo de la temporada. “No sé cómo trabaja, pero es un técnico que no transmite nada. Nunca sabes si está molesto o feliz. He visitado a técnicos, algunos argentinos, y me han hablado cosas malas de él”, manifestó.

Por último, Jayo Legario, amplio conocedor de la historia de la institución, no imaginó experimentar algo así, pues ha sido una duro golpe para él y los millones de hinchas. “Esto es bastante doloroso. Nunca pensé vivir esto con Alianza”, concluyó.