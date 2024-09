Luego de la pausa por la fecha doble por las Eliminatorias 2026, la Liga 1 está de vuelta, y con ello, los partidos de Alianza Lima, que por ahora son los únicos líderes del Torneo Clausura con 20 unidades. Sin embargo, muy cerca de ellos está Universitario de Deportes con 18 puntos. Previo a su próximo partido del ‘puntero’, Juan Pablo Freytes habló para Movistar Deportes, donde comentó sobre su presente en los blanquiazules y su desempeño en el campo. Además, el defensor reveló el sentimiento que tiene por la institución de La Victoria.

El argentino, tras llegar a la institución este 2024, rápidamente se empezó a ganar un espacio en el club, donde se muestra muy feliz. “Estoy super tranquilo, cómodo... creo que encontré un lugar muy lindo; un club muy grande que es todo familia. Contento y con ganas de triunfar”, preció el futbolista de 24 años que, a pulso de partidos, se ganó el cariño de la hincha.

“Siempre lo dije, Alianza (Lima) es el equipo más grande del Perú y te obliga a ser campeón y uno viene con esa mentalidad de allá (Argentina). Después del transcurso, pueden pasar cosas que son ganar, perder o empatar porque esto es fútbol y los otros equipos también buscan ganar”, indicó Freytes. Asimismo, también se refirió sobre la hincha. “Siempre se hace sentir en todos lados y gracia a Dios, también nos da un plus y apoyo”, comentó.

Por otro lado, también habló sobre su presencia en el campo. “En un primer momento vine siendo central y después de partidos en Copa (Libertadores), un poco más defensivos, me pusieron como lateral para funcionar en una línea más defensiva, de tres, pero yo no tengo problemas, lo hago lo que sirva para el grupo. Si me toca estar desde afuera, apoyaré a mis compañeros. Yo me siento cómodo y tranquilo, porque tenemos un grupo hermoso y el quien entre o salga, tira para adelante”, manifestó.

También le consultaron sobre la salida de Alejandro Restrepo, y Juan Pablo Freytes opinó al respecto. “Fue un golpe muy duro, en lo pernal. Había formado un grupo de jugadores, de personas de buena calidad. Nos dolió muchísimo. En el tiempo que estoy en el futbol, se me fueron varios técnicos, muchísimos, pero ninguno habló más que solo el capitán, pero acá (en el caso de Restrepo), hablaron todo el plantel. Fue muy duro”, dijo sobre el DT colombiano.





¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Mannucci?

Alianza Lima volverá a las canchas este sábado 14 de septiembre, cuando enfrente a Carlos A. Mannucci por la fecha 10 del Torneo Clausura 2024. El compromiso será transmitido por L1 MAX, que está disponible en los servicios de televisión de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además, el partido podrá ser visto en línea a través de las plataformas de streaming Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

El contexto no podría ser más propicio. El equipo dirigido por Mariano Soso llega a este partido en un gran momento, tanto en lo deportivo como en lo institucional. La institución blanquiazul es líder del Torneo Clausura con 20 puntos, seguido de Universitario de Deportes, con dos puntos menos (18). Cabe mencionar que Paolo Guerrero podría hacer su debut ante el club trujillano.





